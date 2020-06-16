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رياضة

الزمالك مش هيلعب.. 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط الرياضي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:15 ص
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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عمرو الحلوانى

انتقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بسبب تصريحاته بخصوص عودة النشاط الرياضي في مصر. 


وقال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك إن عودة النشاط الكروي في الوقت الحالي يعد أمرا صعبا للغاية في ظل انتشار فيروس كورونا بشكل شرس خلال الفترة الحالية.

 

وأضاف: "الدوري توقف حين بلغت الإصابات حوالي 100 فرد في مصر، والآن نتمسك بعودته والإصابات تتخطى 1600، وهو الأمر الذي يعد لغزًا محيرًا بالنسبة لنا". 


وتابع: "أحترم وزير الرياضة وأقدره، لكنني أرفض تمامًا تصريحاته بأن هذه الخطة تعليمات واضحة ويجب تنفيذها وأنا أقول  الزمالك لن يستكمل الدوري ولن يخوض المباريات". 


وأكمل: "إذا كان المسئولون يريدون إهداء الدوري للأهلي فليفعل ذلك بدلًا من المخاطرة بصحة اللاعبين والمدربين في هذا التوقيت الحرج".

وقال منصور: "كيف سيعود اللاعبون الأجانب إلى مصر؟ وما فائدة اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري؟ وكيف يطالبنا الوزير باستكمال الدوري ويطالبنا كمسؤولين للأندية بتحمل المسؤولية".

وأكد رئيس الزمالك أن الأندية لا تجد المال لاستئناف التدريبات متسائلًا: "هل ستفرح جماهير الأهلي بإصابة أحد لاعبي فريقهم بكورونا؟ الفيروس أصاب المدير الفني لاتحاد الكرة محمود سعد في مكتبه".


وأبدى مرتضى دهشته من تقسيم الأندية إلى 3 مراحل للفصل بين مسؤولي الأهلي والزمالك خلال اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة المقرر إقامته اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.


وهاجم مرتضى عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة بشراسة، قائلًا: "لست موظفًا لديك في البنك الذي تعمل به كي تبلغنا بأن هذا القرار ملزم للجميع". 

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