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محافظات

حالتها مستقرة.. إنقاذ سيدة حامل وجنينها بمستشفى الأقصر الدولى

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:36 م
الدكتور اسماعيل العربي
الدكتور اسماعيل العربي
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شمس يونس

أعلن الدكتور إسماعيل العربي مدير مستشفى الأقصرالدولى، عن نجاح أطباء قسم الجراحة العامة بالمستشفى، في إنقاذ سيدة في بداية العقد الرابع حامل، بقيادة الدكتور هاني عبد الباقي محمود استشاري ورئيس قسم الجراحة بالمستشفى.


وأوضح "العربي" أن المستشفى استقبلت بقسم الطوارئ سيدة تدعى "س . م . أ" فى بداية العقد الرابع، وحامل فى الشهر الخامس، وذلك عن طريق الحقن المجهرى لأول مرة بسبب صعوبة الإنجاب والسيدة كانت تعانى من آلام شديدة فى البطن وانتفاخ شديد فى الأمعاء.


وأشار إلى أنه بالفحص وعمل التحاليل اللازمة للمريضة، تم دخولها على وجه السرعة للعمليات حيث تم إجراء جراحة كبرى لاستكشاف البطن والحوض وإصلاح الانسداد المعوي مع الحفاظ على سلامة الجنين.


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والفريق الطبي الذى قام باجراء العملية كان بقيادة الدكتور هاني عبدالباقي محمود رئيس قسم الجراحة، ومساعده الدكتور وائل سيف النصر، وفريق التخدير الدكتور محمود بهاء، والدكتوره أم كلثوم أحمد جاد، وتمريض العمليات أحمد حسين، وسماح أنور.


وأكد "العربي" أن حالة المريضة وجينها مستقرة تماما، وتم نقلها إلى قسم الجراحة لتلقى العلاج تحت إشراف فريق مكون من أطباء الجراحة والنساء وتمريض قسم الجراحة.

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