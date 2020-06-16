ملحمة حب.. شاهد رواد مواقع التواصل يحتفلون بعيد ميلاد محمد صلاح

خصص عشاق ومحبو النجم محمد صلاح ، في مختلف بقاع العالم، كلمات وصورًا للاحتفال بيوم ميلاده الثامن والعشرين، حيث ولد "مو صلاح" 15 -6 - 1992، في قرية نجريج التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية المصرية.





وكان فريقه ليفربول أول المهنئين، حيث نشر على صفحاته الاجتماعية، مقطع فيديو باللغة العربية، يتحدث عن صفات ومهارات محمد صلاح.





وعرضت فضائية "العربية"، لقطات من على مواقع التواصل الاجتماعى توضح كيفية احتفال محبى ومتابعى نجم الكرة محمد صلاح بعيد ميلاده الثامن والعشرين.



