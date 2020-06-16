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توك شو

ملحمة حب.. شاهد رواد مواقع التواصل يحتفلون بعيد ميلاد محمد صلاح

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:50 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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آيات أحمد
خصص عشاق ومحبو النجم محمد صلاح، في مختلف بقاع العالم، كلمات وصورًا للاحتفال بيوم ميلاده الثامن والعشرين، حيث ولد "مو صلاح" 15 -6 - 1992، في قرية نجريج التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية المصرية.

وكان فريقه ليفربول أول المهنئين، حيث نشر على صفحاته الاجتماعية، مقطع فيديو باللغة العربية، يتحدث عن صفات ومهارات محمد صلاح.

وعرضت فضائية "العربية"، لقطات من على مواقع التواصل الاجتماعى توضح كيفية احتفال محبى ومتابعى نجم الكرة محمد صلاح بعيد ميلاده الثامن والعشرين.

وهنأ المصريون النجم محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزى بمناسبة عيد ميلاده الـ 28؛ ودشن عدد كبير من مستخدمى موقع الاجتماعى تويتر #محمد_صلاح وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا.

وأصبحت زوجة نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى "محمد صلاح" حديث كل منصات التواصل الاجتماعى، خاصةً مع ظهورها الأخير بجوار زوجها بأكثر من مناسبة، حيث احتذى بها الكثيرون فى النموذج المثالى للزوجة المساندة لرفيق العمر.
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