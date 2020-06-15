مدرب منتخب مصر السابق يكشف عن السبب الحقيقي وراء تألق محمد صلاح .. فيديو

قال ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق انه من السُعداء الذين دربوا محمد صلاح متذ البداية لانه مختلف تماما في طريقة تعامله داخل وخارج الملعب.
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وأضاف ضياء السيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان صلاح منح لجيله املا كبيرا في الاحتراف وعدم فقدان الامل في المستقبل ، خاصة أنه له كاريير مُختلف يجعله مستمرا في اوروبا لسنوات طويلة وبالتالي يقدم الكثير للكرة المصرية من خبرات اوروبية كبيرة .
وأشار الى ان قرار عودة الدوري المصري قرار جيد ونتمنى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائيه حتى تعود الحياة من جديد لكرة القدم .
ويحتفل الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزى، اليوم، الإثنين، بعيد ميلاده الـ28، حيث ولد يوم 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.
وعادت فرق البريميرليج للتدريبات تمهيدا لاستئناف الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو المقبل، بعد تجميدها لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.