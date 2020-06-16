MG تكشف تفاصيل سيارتها الكوبيه الجديدة

كشفت شركة MG الصينية عن صورة تشويقة جديدة لسيارتها الإختبارية "الكوبيه" والتى تحمل إسم سايبرستير، حيث تنوى الشركة طرح هذه السيارة الرياضية، لمنافسة نظيراتها من كبري الشركات العالمية المنافسة.









وستأتى سيارة MG الرياضية الجديدة بتصميم "كوبي"، مع شبكة أمامية مغلقة ومصابيح LED أمامية وزجاج أمامي فاره، وهى الأمرو التى بحث عنها عشاقو السيارات الرياضية أولًا بمجرد تفقد سيارتهم المفضلة.









و تظهر الصورة المسربة ممتص صدمات خلفي ومقابض أبواب، بالإضافة لمصابيح متألقة في الخلف، وأيضًا عدم وجود فتحات للعادم، الأمر الذى يؤكد أن هذا الإصدارسيكون كهربيًا بالكامل.









وبحسب العديد من المصادر داخل الشكة تفيد بأن إنتاج هذه السيارة الكوبيه سيبدأ فى الربع الأول من عام 2021، إلا ان السعرالمتوقع لم يتم الكشف عنه حتى الآن.







