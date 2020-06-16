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سيارات

MG تكشف تفاصيل سيارتها الكوبيه الجديدة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:00 م
MG تكشف تفاصيل سيارتها
MG تكشف تفاصيل سيارتها الكوبيه الجديدة
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قسم السيارات
كشفت شركة MG الصينية عن صورة تشويقة جديدة لسيارتها الإختبارية "الكوبيه" والتى تحمل إسم سايبرستير، حيث تنوى الشركة طرح هذه السيارة الرياضية، لمنافسة نظيراتها من كبري الشركات العالمية المنافسة.


وستأتى سيارة MG الرياضية الجديدة بتصميم "كوبي"، مع شبكة أمامية مغلقة ومصابيح LED أمامية وزجاج أمامي فاره، وهى الأمرو التى بحث عنها عشاقو السيارات الرياضية أولًا بمجرد تفقد سيارتهم المفضلة.


و تظهر الصورة المسربة ممتص صدمات خلفي ومقابض أبواب، بالإضافة لمصابيح متألقة في الخلف، وأيضًا عدم وجود فتحات للعادم، الأمر الذى يؤكد أن هذا الإصدارسيكون كهربيًا بالكامل. 


وبحسب العديد من المصادر داخل الشكة تفيد بأن إنتاج هذه السيارة الكوبيه سيبدأ فى الربع الأول من عام 2021، إلا ان السعرالمتوقع لم يتم الكشف عنه حتى الآن.


وبالطبع ستعتمد MG فى السبارة الجديدة على بعض من مواصفات تحفتها E-Motion الاختبارية، التي تستطيع التسارع من السكون وحتى 100 كم / ساعة في أقل من 4 ثوانٍ، كما تعطيها الشحنة الواحدة إمكانية السير مسافة 498 كم.
MG تكشف تفاصيل سيارتها الكوبيه الجديدة
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