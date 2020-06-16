لرفع كفاءتها.. 601 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع كهرباء أسيوط



تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.











وذكر بيان اليوم، الثلاثاء، أنه في نطاق محافظة أسيوط، إحدى المحافظات التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ويبلغ عدد المشتركين بها حوالى (1.1) مليون مشترك، نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات متضمنة تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين، وقدرت استثمارات الشركة فى نطاق محافظة أسيوط بحوالي 601 مليون جنيه.

















واستمرارا فى تنفيذ توجيهات وزير الكهرباء والطاقة باستكمال خطة تطوير شبكات التوزيع، فقد تم استثمار حوالي 100 مليون جنيه بنطاق محافظة أسيوط خلال عام 2019/2020، وذلك من خلال تنفيذ خطة إحلال وتجديد وتوسعات جديدة، وقد تم الانتهاء من تنفيذ خطة الإحلال والتجديد والتوسعات بنسبة 100% حتى 30/4/2020 ، متضمنه الانتهاء من:





- إجراء سلاسل إحلال ورفع قدرة 96 محولا بإجمالى تكلفة بلغت حوالى 8 ملايين جنيه.

- الانتهاء من إحلال لوحة توزيع البركة بمركز أسيوط بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه.

- تنفيذ خطة لتوسعات جديدة وإحلال بشبكة الجهد المتوسط بإجمالى تكلفة بلغت حوالى 85 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من إنشاء كابلات جهد متوسط بطول يصل إلى حوالى 120 كم وتركيب 12 عامود جهد متوسط، بالإضافة إلى إنشاء موزع جديد بمركز منفلوط.







- كما تم تنفيذ خطة إحلال وتجديد وتوسعات جديدة بشبكة الجهد المنخفض بإجمالى تكلفة بلغت حوالى 4,5 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تركيب 553 عامود جهد منخفض، بالإضافة إلى تنفيذ 195 كم خطوط جهد منخفض.









ونتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال السابق ذكرها، أدى ذلك إلى تخفيف أحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائيةن مما يقلل من فترات انقطاع التيار الكهربائى لدى المواطنين.









فى سياق متصل، تم تطوير مراكز خدمة العملاء بالمحافظة، والذى يصل إلى 16 مركز عملاء مما يتلاءم مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ومعايير تصنيف مراكز خدمة العملاء، وذلك من خلال ملاءمة المكان من حيث سهولة الوصول والتهوية والإضاءة الجيدة ووجود أماكن انتظار مناسبة، وتوفير مكان لتقديم الاقتراحات والشكاوى وميكنة جميع الإجراءات والعمليات الخاصة بالخدمات على برنامج الشباك الواحد، وإتاحة آلية للعملاء لتقييم مستوى الخدمة التى تلقاها من الموظفين، مما يرفع مستوى ثقة العميل بالشركة ويضع الموظفين تحت رقابة ذاتية لتقديم مستوى خدمة عالٍ، وقد تم تركيب شاشتي عرض 50 بوصة بمركزى خدمة العملاء بمدينة القوصية ومدينة أسيوط غرب لعرض الإجراءات والمستندات المطلوبة للخدمات المقدمة، وكذلك تركيب نظام لانتظار العملاء لتوجيه تدفق المشتركين (Queue System) بالمركزين السالف ذكرهما وسيتم التركيب بباقى مراكز الخدمة تباعًا.









وفى إطار خطة استبدال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية، فقد تم تنفيذ 9 عملية للمرحلة الثالثة للعام المالى 2019/2020 بالمحافظة بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى 8 ملايين جنيه.









وفيما يتعلق بمجال الضبطية القضائية خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/4/2020 بمحافظة أسيوط، فقد تم تحرير 19362 محضرا بقيمة تبلغ حوالى 40 مليون جنيه.









جدير بالذكر أن محافظة أسيوط تقسم لقطاعين لتوزيع الكهرباء، قطاع لتوزيع كهرباء أسيوط شمال والذى يضم مراكز "ديروط – القوصية – الفتح – أسيوط الجديدة – أبنوب – منفلوط"، وقطاع لتوزيع كهرباء أسيوط جنوب والذى يضم مراكز "مركز ومدينة المنيا – البدارى – ساحل سليم – الغنايم – صدفا – أبوتيج".