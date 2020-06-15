بعد شائعة إصابته بكورونا.. وزير الكهرباء يتابع استمرار تطوير شبكات التوزيع ببنى سويف

استعرض صباح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجهود التي تقوم بها الوزارة في نطاق محافظه بني سويف وذلك في إطار متابعته لمستوي الأداء في الشركات المختلفة لرفع كفاءه الشبكة الكهربائية لتحسين مستوي الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية.





ويبلغ عدد المشتركين في محافظه بني سويف حوالى 757 الف مشترك إحدى المحافظات التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين وقد قدرت استثمارات الشركة فى نطاق محافظة بنى سويف بحوالى 342 مليون جنيه.





تم استثمار حوالى (29) مليون جنيه بنطاق محافظة بنى سويف خلال عام 2019/2020 وذلك من خلال تنفيذ خطة احلال وتجديد وتوسعات جديده ، وقد تم الانتهاء من تنفيذ خطة الاحلال والتجديد والتوسعات بنسبة 100 % حتى 30/4/2020 ، متضمنه الانتهاء من :

-اجراء سلاسل احلال ورفع قدرة (108) محولات باجمالى تكلفة بلغت (7) مليون جنيه، وتنفيذ خطة لتوسعات جديده بشبكة الجهد المتوسط باجمالى تكلفه بلغت حوالى (12) مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من انشاء كابلات جهد متوسط بطول ( 40) كم وتركيب 4 أعمدة جهد متوسط بالإضافه الى تنفيذ (3) كم خطوط جهد متوسط ،وتم احلال وتجديد موزعين بمركز الفشن ومركز بنى سويف باجمالى تكلفه بلغت حوالى (7) ملايين جنيه.





-كما تم تنفيذ خطة احلال وتجديد بشبكة الجهد المنخفض باجمالى تكلفة بلغت حوالى (4) ملايين جنيه، حيث تم الانتهاء من تركيب (525 ) عامود جهد منخفض بالاضافه الى تنفيذ حوالى ( 120 ) كم خطوط جهد منخفض .





ونتيجة لما تم تنفيذه من اعمال التوسعات والاحلال السابق ذكرها أدى ذلك الى تخفيف احمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل من فترات انقطاع التيار الكهربائى لدى المواطنين .





وفى سياق متصل فقد تم تطوير مراكز خدمة العملاء بالمحافظة والتى يصل عددها الى 9 مراكز عملاء مما يتلائم مع الاجراءت ألاحترازيه لمنع انتشار فيروس كورونا ومعايير تصنيف مراكز خدمة العملاء وذلك من خلال ملائمة المكان من حيث سهولة الوصول والتهوية والأضاءة الجيدة ووجود أماكن أنتظار مناسبة و توفير مكان لتقديم الأقتراحات والشكاوى وميكنة كافة الأجراءات والعمليات الخاصة بالخدمات على برنامج الشباك الواحد ، واتاحة آلية للعملاء لتقييم مستوى الخدمة التى تلقاها من الموظفين مما يرفع مستوى ثقة العميل بالشركة ويضع الموظفين تحت رقابة ذاتية لتقديم مستوى خدمة عالى ، وقد تم تركيب شاشتى عرض (50) بوصة بمركزى خدمة العملاء بمدينة بنى سويف ومدينة بنى سويف الجديده لعرض الاجراءات والمستندات المطلوبه للخدمات المقدمه وكذلك تركيب نظام لإنتظار العملاء لتوجيه تدفق المشتركين (Queue System) بالمركزين السالف ذكرهما وسيتم التركيب بباقى مراكز الخدمه تباعًا .





وفى اطار خطة استبدال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط الماره اعلى الكتل السكنيه الى كابلات ارضيه فقد تم تنفيذ (25) عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط الماره اعلى الكتل السكنيه للمرحله الثالثه للعام المالى 2019/2020 بالمحافظة باجمالى تكلفه حوالى 10 ملايين جنيه .





وفيما يتعلق بمجال الضبطيه القضائية خلال الفتره من 1/7/2019 حتى 30/4/2020 بمحافظة بنى سويف فقد تم تحرير (11868 ) محضر بقيمة تبلغ حوالى (30 ) مليون جنيه.

و تضم المحافظة (7) مراكز ( مركز ومدينة بنى سويف – مركز ناصر-مركز الواسطى-مركز اهناسيا مركز الفشن-مركز سمسطا – مركز ببا ) .