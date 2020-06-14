الكهرباء: 303 ملايين جنيه لإنشاء محطة محولات مدينتي 2

وقعت صباح اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الإتحاد المكون من شركتى (SieyanElectric & Estern Green Power &TBEA Shengyang Transformer & Sieyuan Electric Egypt) عقدًا لإنشاء مشروع محطة محولات مدينتى 2 جهد 220/66/22 ك.ف التابعة لمنطقة كهرباء القاهرة وذلك لزيادة القدرة الكهربائية لمشروعات مدينتى وتدعيم الشبكة الكهربائية بمنطقة شرق القاهرة.





وأوضحت مشالى أن العقد يتضمن عقد إنشاء مشروع محطة محولات مدينتى 2جهد 220/66/22 ك.ف بمهمات جهد 220/66 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS).





وأضافت أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ حوالى 303 مليون جنيه ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهرًا من تاريخ توقيع العقد .

















وجدير بالذكر ان ربط المحطة يتم على جهد 220 ك .ف من خلال فتح الخط الهوائى بدر / القاهرة الجديدة ومده بطول 2× 500 متر ليصبح بدر/ مدينتى ، القاهرة الجديدة / مدينتى بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 4,5 مليون جنيه ، كما يتم الربط أيضًا على جهد 66 ك.ف من خلال فتح كابل الشروق / مدينتى ، بدر / مدينتى ، قطاع 630 مم2 بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 15 مليون جنيه.



