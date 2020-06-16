المنوفية: 5 مليارات جنيه استثمارات قطاع المياه والصرف خلال 6 سنوات

أكد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم ابو ليمونأن جملة الاستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في آخر 6 سنوات في محافظة المنوفية بلغت مايقرب من 5 مليارات جنيه .









وكان إجمالي مشروعات مياه الشرب المنفذة من 2014 وحتي 2020 بلغ عدد 19 مشروع بتكلفة إجمالية مليار و634 مليون جنيه بطاقة 257 ألف م3 / يوم





في حين بلغ إجمالي مشروعات الصرف الصحي المنفذة في نفس ذات الفترة عدد 12 مشروع بتكلفة إجمالية 3 مليار و 319 مليون جنيه بطاقة 239 ألف م3 / يوم .





وقال المهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أن إجمالي مشروعات مياه الشرب الجاري العمل بها بلغ 8 مشروعات بتكلفة 838 مليون جنيه بطاقة 85 ألف م3 / يوم وإجمالي مشروعات الصرف الصحي الجاري العمل بها (محطات معالجة ) بلغ عدد 6 مشروعات بتكلفة 995 مليون جنيه في حين بلغ مشروعات صرف صحي القري الجاري العمل بها 77 مشروع بتكلفة 3 مليار و 175 مليون جنيه .



