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محافظات

المنوفية: 5 مليارات جنيه استثمارات قطاع المياه والصرف خلال 6 سنوات

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:56 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد أمين
 أكد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم ابو ليمونأن جملة الاستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في آخر 6 سنوات في محافظة المنوفية بلغت مايقرب من 5 مليارات  جنيه .


وكان إجمالي مشروعات مياه الشرب المنفذة من 2014 وحتي 2020 بلغ عدد 19 مشروع بتكلفة إجمالية مليار  و634 مليون جنيه بطاقة 257 ألف م3 / يوم  

 في حين بلغ إجمالي مشروعات الصرف الصحي المنفذة في نفس ذات الفترة عدد 12 مشروع بتكلفة إجمالية 3 مليار و 319 مليون جنيه بطاقة 239 ألف م3 / يوم .

وقال المهندس رشدي عمر  رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أن إجمالي مشروعات مياه الشرب الجاري العمل بها بلغ 8 مشروعات بتكلفة 838 مليون جنيه بطاقة 85 ألف م3 / يوم وإجمالي مشروعات الصرف الصحي الجاري العمل بها (محطات معالجة ) بلغ عدد 6 مشروعات بتكلفة 995 مليون جنيه في حين بلغ مشروعات صرف صحي القري الجاري العمل بها 77 مشروع بتكلفة 3 مليار و 175 مليون جنيه .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتبارهم أهم المرافق الحيوية مشيرا إلي ضرورة توفير كوب ماء نظيف للمواطنين وكذا رفع كفاءة البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .
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