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محافظات

إزالة فورية لقاعة أفراح مخالفة في المنوفية.. تفاصيل

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:13 ص
ازالة التعديات
ازالة التعديات
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محمد أمين
قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أننا مستمرون في إزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حفاظًا علي الرقعة الزراعية وإسترداد هيبة الدولة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين.


حيث كشف محافظ المنوفية عن تنفيذ إزالة فورية لقاعة أفراح مخالفة بقرية سمادون ، وكذا منزلين بقرية رملة الإنجب بمركز ومدينة أشمون علي مساحة 1155 مترا مربعا ، وذلك من خلال حملة مكبرة بالتنسيق بين الوحدة المحلية بأشمون والجهات الأمنية.

كما أوضح محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات 414 حالة  تعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة ، حيث تم  تنفيذ 294  حالة  تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 12 فدانا و 10 قراريط ، وتنفيذ 87 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بناء  بمساحة 1015 مترا مربعا و 33 حالة تعدى  على أراضى زراعية  أملاك دولة بإجمالى مساحة 42 فدانا و 17 قيراطا و18 سهما  وذلك خلال الفترة من 25 مارس وحتى أمس الأثنين .

هذا وقد شدد أبو ليمون على رؤساء الوحدات لمحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة والتصدى للمخالفين وتنفيذ الإزالات المخالفة  فى المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن ، مشيرًا إلى تكثيف الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.
إزالة فورية لقاعة أفراح مخالفة في المنوفية.. تفاصيل
إزالة فورية لقاعة أفراح مخالفة في المنوفية.. تفاصيل
إزالة فورية لقاعة أفراح مخالفة في المنوفية.. تفاصيل
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