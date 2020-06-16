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أخبار العالم

اليكس صعب.. لحظة اعتقال رجل إيران وذراع حزب الله المالية بأمريكا اللاتينية | فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:22 م
اليكس صعب
اليكس صعب
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على صالح
قرر القضاء في الرأس الأخضر احتجاز رجل الأعمال اللبناني الأصل، اليكس صعب، ذراع حزب الله المالية والمقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، بعد أن تم القبض عليه قبل سفره لـ ايران، لمدة تصل إلى 40 يومًا، في انتظار طلب تسليم من الولايات المتحدة، حسبما قضت محكمة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وألقي القبض على أليكس صعب، وهو يحمل الجنسية الكولومبية،  أولأمس الأحد، في مهمة لتأمين الغذاء والدواء، في جزيرة سال يوم السبت بعد توقف طائرة تقله مع آخرين إلى إيران للتزود بالوقود.

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وقال خوسيه لانديم، المدعي العام في الرأس الأخضر، لراديو CV الوطني قبل جلسة المحكمة، إن البلد الذي يطلب تسليمه أمامه 18 يومًا لتقديم الطلب الرسمي، ولكن يمكن تمديد الفترة إلى 40 يومًا.

وعرض التلفزيون الرسمي في الرأس الأخضر لحظة القبض على صعب، وهو مكبل اليدين، يرافقه إلى مبنى التحقيق شرطيين.

وقال مصدر بالشرطة في الرأس الأخضر، إن صعب هو الشخص الوحيد الذي احتجز عندما توقفت الطائرة الخاصة للتزود بالوقود في سال ، إحدى الوجهات السياحية الأكثر شعبية في الأرخبيل، على بعد حوالي 670 كيلومترا (420 ميلا) قبالة الساحل الغربي لغرب إفريقيا.

وقال مصدر للشرطة، إن الطائرة جاءت من فنزويلا واستمرت في طريقها إلى إيران بدون صعب.

وقالت السلطات الأمريكية وسلطات الرأس الأخضر، إن صعب اعتقل بعد إصدار إنذار أحمر من الإنتربول له. 

واتهمته الولايات المتحدة بغسيل الأموال وفرضت عليه عقوبات.

وعلقت فنزويلا، التي وصفت الاعتقال بأنه "اعتقال تعسفي"، إن صعب كان يسافر "كوكيل" للدولة في رحلة عمل لتأمين الإمدادات لمساعدة البلاد في مكافحة وباء كورونا.
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