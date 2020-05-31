مادورو: رفع القيود الاحترازية لفيروس كورونا عن فنزويلا غدا





وقال مادورو في مؤتمر صحفي، مساء السبت "سيتم إعادة فتح قطاعات جديدة من الاقتصاد في هذه المرحلة - البنوك، وطب الأسنان، والمنشآت".





وأضاف الرئيس الفنزويلي أنه سيتم السماح بإعادة فتح صالونات الحلاقة، ومحلات الأحذية، ومحلات تصليح السيارات.









وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال مادورو بالفعل إن فنزويلا تهدف إلى تخفيف الإغلاق في 1 يونيو.





وفي الوقت نفسه، أضاف مادورو أنه قد يتم إعادة فرض أنظمة الحجر الانتقائي أو حظر التجول في المناطق إذا انتشر فيروس كورونا بمعدل مرتفع.





في 28 مايو، توصلت كاراكاس إلى اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يسمح بالوصول إلى جزء من الذهب الذي خزنه في خزائن المملكة المتحدة وإنفاقه على شراء الأغذية والأدوية في الاستجابة للفيروس المستجد، وفقًا لمحافظ البنك المركزي الفنزويلي كاليكستو أورتيجا.





وحتى 30 مايو، أكدت فنزويلا 1327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة مرتبطة بالوباء، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية.