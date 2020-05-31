AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مادورو: رفع القيود الاحترازية لفيروس كورونا عن فنزويلا غدا

الأحد 31/مايو/2020 - 09:04 ص
مادورو
مادورو
Advertisements
على صالح
أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، إن حكومته سترفع القيود المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في البلاد ابتداء من غد الاثنين وتسمح بإعادة فتح بعض الشركات.

وقال مادورو في مؤتمر صحفي، مساء السبت "سيتم إعادة فتح قطاعات جديدة من الاقتصاد في هذه المرحلة - البنوك، وطب الأسنان، والمنشآت". 

وأضاف الرئيس الفنزويلي أنه سيتم السماح بإعادة فتح صالونات الحلاقة، ومحلات الأحذية، ومحلات تصليح السيارات.


وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال مادورو بالفعل إن فنزويلا تهدف إلى تخفيف الإغلاق في 1 يونيو. 

وفي الوقت نفسه، أضاف مادورو أنه قد يتم إعادة فرض أنظمة الحجر الانتقائي أو حظر التجول في المناطق إذا انتشر فيروس كورونا بمعدل مرتفع.

في 28 مايو، توصلت كاراكاس إلى اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يسمح بالوصول إلى جزء من الذهب الذي خزنه في خزائن المملكة المتحدة وإنفاقه على شراء الأغذية والأدوية في الاستجابة للفيروس المستجد، وفقًا لمحافظ البنك المركزي الفنزويلي كاليكستو أورتيجا.

وحتى 30 مايو، أكدت فنزويلا 1327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة مرتبطة بالوباء، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الأمن القومي الأمريكي: ليس لنا علاقة بأحداث فنزويلا الأخيرة

رئيس الشركة المتورطة في محاولة خطف رئيس فنزويلا يكشف حقيقة علاقة أمريكا بالحادث

فرنسا تستدعي مبعوث فنزويلا بعد تعرض سفارتها في كراكاس لمضايقات من حكومة مادورو

ترشيحاتنا

كيفية قضاء الصلاة الفائتة مع الحاضرة عند ضيق الوقت

مقتل ذئب مهدد بالانقراض انتقاما لحصان

السقا يشارك جمهوره بنقل شعائر صلاة الفجر من المسجد النبوي

شيكاجو تنتفض .. اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين وإعلان حظر التجول.. فيديو

النائب العام يأمر بحبس متهمين للإساءة لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة

في فترة العزل .. 4 نصائح غذائية لصحة أفضل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المسنون المصابون بـ السكر أكثر عرضة لـ فيروس كورونا

ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج الملح والفلفل والليمون معا؟

مقتل ذئب مهدد بالانقراض انتقاما لحصان