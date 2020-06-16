على متن مركب.. كهربا وصالح جمعة يقضيان الإجازة الصيفية

نشر محمود كهربا لاعب النادى الأهلى ، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور إنستجرام، من الساحل الشمالى.





وظهر محمود كهربا ، خلال الصورة بصحبة النجم صالح جمعة ، وهما يستمتعان بالإجازة الصيفية على متن مركب مرتدين ملابس البحر.





يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعلن أن الحكومة المصرية وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.





وشدد وزير الرياضة، خلال المؤتمر الصحفي الذى عُقد أمس مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي مع اتخاذ تدابير وقائية.





وأكد وزير الرياضة، أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا.











