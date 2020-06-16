AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

على متن مركب.. كهربا وصالح جمعة يقضيان الإجازة الصيفية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:23 م
كهربا وصالح
كهربا وصالح
Advertisements
محمد بدران
نشر محمود كهربا لاعب النادى الأهلى، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور إنستجرام، من الساحل الشمالى.

وظهر محمود كهربا، خلال الصورة بصحبة النجم صالح جمعة، وهما يستمتعان بالإجازة الصيفية على متن مركب مرتدين ملابس البحر.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعلن أن الحكومة المصرية وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وشدد وزير الرياضة، خلال المؤتمر الصحفي الذى عُقد أمس مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي مع اتخاذ تدابير وقائية.

وأكد وزير الرياضة، أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا.



View this post on Instagram

⚡💙🌊

A post shared by Kahrabaa ⚡ (@m_kahrabaa1010) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صالح جمعة يظهر صحبة كهربا في الساحل الشمالي.. شاهد

بالمواعيد.. وزير الرياضة يحسم عودة بطولة الدوري

شطة يكشف لـ صدى البلد عن رأيه في قرار استئناف بطولة الدوري المصري

أيمن أشرف يشارك جمهوره بصورة من إجازته الصيفية.. شاهد

عودة الدوري.. رضا عبد العال: أهم حاجة صحة اللاعبين

ماجد سامي: مرتضى منصور يطالب بـ إلغاء الدوري وتتويج الأهلي بطلا

ترشيحاتنا

حكم بالسجن.. عقوبة عجوز أيرلندي اغتصب بناته الـ7 وشقيقته على مدار 23 عاما

شوبير: قرار عودة الدوري انتصار للكرة والرافضون يبحثون عن مصالحهم الشخصية

بالعربية والإنجليزية .. شاهد مصرية أمريكية تغني للجيش الأبيض

بفستان أحمر.. جيهان خليل تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

صلاة الضحى كم ركعة لتجلب الرزق وتقيك الفقر؟ لا تصليها ركعتين

زعلان من ماجد المصري.. محمد سامي: لست نادما على خلافي مع غادة عبد الرازق

AdvertisementS

الزمالك مش هيلعب.. 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط الرياضي

التقشف يضرب بي إن سبورت.. قرارات عنيفة ضد العاملين بها واستغناءات بالجملة

أحمد شوبير: أنا مش محامي الأهلي.. واسألوا الزمالك عن مواقف المارد الأحمر في الأزمات

متهربوش.. وائل جمعة يفتح النار على الأندية الرافضة لعودة الدوري الممتاز

عودة المتعة .. تعرف علي موعد مباريات الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

شوبير: قرار عودة الدوري انتصار للكرة والرافضون يبحثون عن مصالحهم الشخصية

أخبار الرياضة.. عرض أوروبي يهدد بقاء فايلر مع الأهلي.. شوبير يسخر من الأندية الرافضة لعودة الدوري

علي الهادي يا زبادي.. كهربا يشعل إنستجرام بالغناء..فيديو

حسم المسابقات واللائحة.. انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية.. صور

لحسم مصير الدوري.. محمود الخطيب يصل مقر اتحاد كرة القدم

تستهدف 100 مليون جنيه إيرادات سنويا.. الأهلي يعلن حزمة مشروعات استثمارية

عرض كورونا.. شوبير يسخر من الأندية الرافضة لعودة الدوري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجموعات قتالية.. الداخلية تضبط 25 فدانا مزروعة بانجو.. صور

تنتقل بالملامسة.. أعراض تؤكد الإصابة بالسالمونيلا.. ومضاعفات خطيرة

بفستان فوق الركبة .. شيما صابر تتألق فى إطلالة جديدة