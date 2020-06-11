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رياضة

في عيد ميلاده.. صالح جمعة: عيد ميلاد سعيد يا أزارو

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:24 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه صالح جمعة نجم فريق الاهلي رسالة تهنئة لـ وليد أزارو نجم الفريق المعار لـ الاتفاق السعودي بمناسبة عيد ميلاده اليوم الـ 25.

ونشر صالح جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عددا من الصور له بصحبة ازارو  معلقا "عيد ميلاد سعيد يا أزارو".


وكانت مصادر خاصة كشفت عن أن إدارة الأهلي لم تتلق أي عروض حتي الآن لضم صالح جمعة لاعب الوسط. 

وقالت المصادر إن صالح جمعة موجود مع الفريق وله تعاقد مستمر ويحصل على حقوقه بانتظام شأنه شأن زملائه.

وأضافت أنه ليس أي هناك عروض رسمية وصلت النادي لضم صالح جمعة وربما يكون الأمر مجرد كلام ودي .

وأوضحت أنه بمجرد وصول شئ رسمي سيتم مناقشته داخل إجتماع لجنة التخطيط بما يخدم مصلحة النادي واللاعب.
في عيد ميلاده.. صالح جمعة: عيد ميلاد سعيد يا أزارو
في عيد ميلاده.. صالح جمعة: عيد ميلاد سعيد يا أزارو
في عيد ميلاده.. صالح جمعة: عيد ميلاد سعيد يا أزارو
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