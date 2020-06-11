في عيد ميلاده.. صالح جمعة: عيد ميلاد سعيد يا أزارو

ونشر صالح جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عددا من الصور له بصحبة

وكانت مصادر خاصة كشفت عن أن إدارة الأهلي لم تتلق أي عروض حتي الآن لضم صالح جمعة لاعب الوسط.





وقالت المصادر إن صالح جمعة موجود مع الفريق وله تعاقد مستمر ويحصل على حقوقه بانتظام شأنه شأن زملائه.





وأضافت أنه ليس أي هناك عروض رسمية وصلت النادي لضم صالح جمعة وربما يكون الأمر مجرد كلام ودي .





وأوضحت أنه بمجرد وصول شئ رسمي سيتم مناقشته داخل إجتماع لجنة التخطيط بما يخدم مصلحة النادي واللاعب.