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فن

بمقطع فيديو.. محمد فؤاد يستعيد ذكريات فيلم أمريكا شيكا بيكا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:42 م
محمد فؤاد
محمد فؤاد
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محمد بدران
استعاد الفنان محمد فؤاد ذكريات فيلمه "أمريكا شيكا بيكا"، الذي صورت معظم أحداثه في رومانيا. 

ونشر محمد فؤاد مقطع فيديو من أحداث الفيلم عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق قائلًا "منسي امريكا شيكا بيكا". 

وفيلم أمريكا شيكا بيكا عرض عام 1993، وهو من إخراج خيري بشارة، وتأليف مدحت العدل، وبطولة محمد فؤاد وشويكار والشحات مبروك ونهلة سلامة وأحمد عقل وعماد رشاد ومحمد لطفي. 

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الشباب الذين يتمنون الهجرة إلى أمريكا لاعتقادهم بأن بها فرصًا ذهبية للعمل، والثراء السريع، ولكنهم يقعون ضحية النصابين والمحتالين.

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منسي #امريكا_شيكا_بيكا

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