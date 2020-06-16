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فن

نشرة الفن.. هيفاء وهبي تنشر تفاصيل أولى جلسات إثبات محمد وزيري الزواج منها.. وأكلة رانيا يوسف المفضلة.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:52 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
كشفت الفنانة رانيا يوسف عن مواهبها في الطبخ، موكدة أنها تجيد عمل الكثير من الأكلات.

 وجه أحد متابعى الفنان نبيل الحلفاوى سؤالًا له عبر "تويتر"، حيث قال: "‏‎من أحق بدور أحمد زكي يا قبطان عمرو سعد ولا محمد رمضان".


أجرت الفنانة نهال نبيل المسحة الثانية لها للكشف عن استمرار إصابتها بفيروس كورونا من عدمه وذلك بعد أن أعلنت منذ 16 يوما عن تواجدها فى مستشفى العزل. 

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حرصت الفنانة هيفاء وهبي على كشف ماحدث في أولى جلسات قضية إثبات الزواج التي رفعها ضدها محمد وزيري.


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