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أخبار البلد

حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | شاهد 

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:27 م
صدى البلد
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سيد أحمد - إبراهيم قنديل- محمد أبو النور
بتوجيهات من النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب حزب مستقبل وطن، واصل أعضاء حملته تطهير وتعقيم العديد من الشوارع والمساجد فى الجيزة.


وتستمر الحملة في دورها الخدمي وحملاتها المكثفة لخدمة مواطنى الجيزة لحماية المواطنين من فيروس كورونا .


وقام أعضاء حملة النائب أبو العينين بتطهير  وتعقيم كل من : حارة علي ريبو و مديرية أوقاف الجيزة و ش محمد بدوى و ش احمد النحاس وش احمد عبد الحميد و ش سيد سليم و ش حامد هيكل و ش محمود سليم و ش اسماعيل خليل و ش الوحدة و مسجد التوحيد و مسجد بدوى ومسجد آل ياسر و شوارع و عزبة القصبجي بالمنيب و ش زكريا الفخرانى و حارة محمد زكى و عطفة محمد زكى و زقاق محمد زكى و ش سيد المستكاوي و حارة عبد الغفار و حارة اشرف وهبى و عطفة الكرجى و حارة الدمرداش و حارة الجنينة و حارة محروس و ش مصطفي الفخرانى وش محمد هدير و ش فرع والى الكبرى .


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يذكر أن مكاتب خدمة المواطنين شاركت على مدى ثلاثة أشهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | شاهد 
حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | شاهد 
حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | شاهد 
حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | شاهد 
حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | شاهد 
حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | شاهد 
حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | شاهد 
حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | شاهد 
حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | شاهد 
حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | شاهد 
حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | شاهد 
حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | شاهد 
حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | شاهد 
حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | شاهد 
حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | شاهد 
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