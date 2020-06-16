حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | شاهد 

بتوجيهات من النائب محمد أبو العينين ، عضو مجلس النواب، نائب حزب مستقبل وطن، واصل أعضاء حملته تطهير وتعقيم العديد من الشوارع والمساجد فى الجيزة.









وتستمر الحملة في دورها الخدمي وحملاتها المكثفة لخدمة مواطنى الجيزة لحماية المواطنين من فيروس كورونا .









وقام أعضاء حملة النائب أبو العينين بتطهير وتعقيم كل من : حارة علي ريبو و مديرية أوقاف الجيزة و ش محمد بدوى و ش احمد النحاس وش احمد عبد الحميد و ش سيد سليم و ش حامد هيكل و ش محمود سليم و ش اسماعيل خليل و ش الوحدة و مسجد التوحيد و مسجد بدوى ومسجد آل ياسر و شوارع و عزبة القصبجي بالمنيب و ش زكريا الفخرانى و حارة محمد زكى و عطفة محمد زكى و زقاق محمد زكى و ش سيد المستكاوي و حارة عبد الغفار و حارة اشرف وهبى و عطفة الكرجى و حارة الدمرداش و حارة الجنينة و حارة محروس و ش مصطفي الفخرانى وش محمد هدير و ش فرع والى الكبرى .









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