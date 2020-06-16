أحمد السقا يستعيد ذكرياته مع الراحلة سناء يونس.. والجمهور: أصيل يا سقا

شارك الفنان احمد السقا جمهورة بصورة جديدة لة مع الفنانة الراحله سناء يونس عبر صفحتة بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "الله يرحمها" و " رحمة الله عليها" و " النجم الخلوق" و "فنان جميل وعندك وفاء" و " أصيل يا سقا".

اللي عاوزني بعد كده هيدفع.. أحمد حسن يلعب في فريقي أمير كرارة وأحمد السقا

وشارك الفنان أحمد السقا فى السباق الرمضانى ببرنامج "اغلب السقا" وهو مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، بجائزة 100 ألف جنيه يوميا، وتُقدمه النجمة رزان مغربي.