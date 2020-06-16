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فن

أحمد السقا يستعيد ذكرياته مع الراحلة سناء يونس.. والجمهور: أصيل يا سقا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:57 م
أحمد السقا
أحمد السقا
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مصطفى كرم

شارك الفنان احمد السقا جمهورة بصورة جديدة لة مع الفنانة الراحله سناء يونس عبر صفحتة بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "الله يرحمها" و " رحمة الله عليها" و " النجم الخلوق" و "فنان جميل وعندك وفاء" و " أصيل يا سقا". 

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وشارك الفنان أحمد السقا فى السباق الرمضانى ببرنامج "اغلب السقا" وهو مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، بجائزة 100 ألف جنيه يوميا، وتُقدمه النجمة رزان مغربي.

وكشف المنتج تامر مرسى عن مسلسل " نسل الاغراب" الذي سيتم عرضه في رمضان 2121 عن طريق نشر صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وأمير كراره وعلق : "مسلسل "نسل الاغراب" رمضان 2021 حصريًا على شاشات المتحدة.

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