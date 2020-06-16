فتحي مبروك: الأهلي أعطى حسام عاشور استثناءات لتكريمه واللاعب صاحب القرار

قال فتحي مبروك مدرب الفريق الأول بـ الأهلي السابق ومدير قطاع الناشئين الحالي بالنادي، إن إدارة القلعة الحمراء استثنت حسام عاشور قائد الفريق لتكريمه، لكن اللاعب هو صاحب القرار الأول والأخير.









وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال مبروك: "عاشور بدأ معي وقت أن كان ضمن صفوف ناشئي النادي الأهلي ، وخلال إحدى المباريات دفعت به في مركز الظهير الأيمن وقدم مردودًا جيدًا وفوجئت بحسن حمدي -رئيس النادي السابق- يستفسر مني عن اسمه بعد اللقاء".





وتابع: "عاشور طوال مشواره مع الأهلي لم يُسمع عنه مشكلة، هو ابن من أبناء النادي، لاعب جيد، مجتهد، إيجابي وملتزم".





وأضاف: "رؤية اللاعب وتفكيره هي التي تحدد محطاته المقبلة، اللاعب هو الذي يحدد إذا كان بإمكانه الاستمرار في الملاعب أم لا".





وواصل: "اللاعب هو صاحب القرار الأول والأخير، الأهلي استثناه لتكريمه لكنه اختار أمر آخر في النهاية".





وكان الأهلي قد قدم عرضًا لعاشور في حالة اعتزاله بقميص الفريق الأحمر يتضمن استثناءه من قرار مجلس الإدارة الذي تم اتخاذه منذ سنوات (بعدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف) نظرًا لتاريخه، على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلي وأن تحقق له عائد مالي كبير.



