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محافظات

تنفيذا لقرارات الدولة .. رئيس زهور بورسعيد يُمهل الأهالى يومين لإزالة المخالفات

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:03 م
حملة ازالة المخالفات
حملة ازالة المخالفات ببورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
قاد السعيد رخا، رئيس حي الزهور ببورسعيد، حملة موسعة لكافة الإدارات، اليوم الثلاثاء، للتنبيه علي الأهالي إزالة المخالفات خلال يومين وتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون وبما لا يخالف قرارات الدولة.

والتقى رئيس حي الزهور، بالمواطنين في منطقة المروة وشدد علي أصحاب المخالفات تقنين أوضاعهم بما لا يخالف القانون، مؤكدا علي أنه يتم اتباع نموذج الحديد الدائري بالنسبة للأدوار الأرضية كنموذج يحتذي به بدلا من البناء المخالف الذي يعرض للمساءلة القانونية.

واستمرت حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء بحى الزهور، حيث واصلت الأجهزة التنفيذية، إزالة مبني بدون ترخيص بالقطعة رقم ٧ بمنطقة أرض الجبل واسترداد 410 متر مربع من أراضي أملاك الدولة .

وناشد رئيس حى الزهور، جميع المواطنين بسرعة ازالة المخالفات بأنفسهم وتقديم طلبات التصالح  والتكاتف لإعادة الشكل الحضارى لمدينتنا بورسعيد .

وتنقيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف حملات ازالة التعديات علي اراضي الدولة والاراضي الزراعية والبناء المخالف واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين، واصلت الأجهزة التنفيذية  بمحافظة بورسعيد حملاتها بمنطقة الجنوب برئاسة احمد زغلف رئيس حي الجنوب، حيث اسفرت  الحملة عن تنفيذ  ٣ قرارات  ازاله تعديات علي  أرض زراعيه على مساحة ٩١٩ م٢. 

وأكد رئيس حي الجنوب، أن هناك تعليمات مشددة من محافظ بورسعيد بالتعامل بكل حزم مع ازالة التعديات  ومتابعة اي  تعدى على أراضى الدولة والاراضي الزراعية وازالتة علي الفور واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين .
تنفيذا لقرارات الدولة .. رئيس زهور بورسعيد يُمهل الأهالى يومين لإزالة المخالفات
تنفيذا لقرارات الدولة .. رئيس زهور بورسعيد يُمهل الأهالى يومين لإزالة المخالفات
تنفيذا لقرارات الدولة .. رئيس زهور بورسعيد يُمهل الأهالى يومين لإزالة المخالفات
تنفيذا لقرارات الدولة .. رئيس زهور بورسعيد يُمهل الأهالى يومين لإزالة المخالفات
تنفيذا لقرارات الدولة .. رئيس زهور بورسعيد يُمهل الأهالى يومين لإزالة المخالفات
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