من العطلة الصيفية .. مى سليم تشارك جمهورها بصورة جديدة بصحبة شقيقتيها

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهرت مى سليم مع اختيها الفنانة ميس حمدان ودانا حمدان على البحر .





يذكر أن آخر أعمال مي سليم كان مشاركتها في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي تم عرضه مع مطلع العام الجاري.



