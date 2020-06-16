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فن

من العطلة الصيفية .. مى سليم تشارك جمهورها بصورة جديدة بصحبة شقيقتيها

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:37 م
صدى البلد
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اسماء الحسيني
شاركت الفنانة مي سليم  جمهورها، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت مى سليم مع اختيها الفنانة ميس حمدان ودانا حمدان على البحر .

يذكر أن آخر أعمال مي سليم كان مشاركتها في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي تم عرضه مع مطلع العام الجاري.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك فى ‏بطولة المسلسل ‏إياد نصار، وإدوارد، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنه ‏جلال، وعزوز عادل، وانتاج تامر ‏مرسي وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة ‏رياض، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر، وعارفة ‏عبد الرسول، وليلى عز العرب.
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