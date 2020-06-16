إرتفاع معدلات الشفاء من مصابى كورونا إلى 653 حالة بالبحيرة بعد خروج 38 اليوم

ارتفع حالات الشفاء من كورونا بالبحيرة الى 653 حالة وذلك بعد أن أكدت نتائج التحاليل سلبية العينات وتعافيهم .وشهدت محافظة البحيرة دخول مستشفى إيتاى البارود لمنظومة مستشفيات الحجر الصحى.





واعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن شفاء وخروج 38 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا اليوم الثلاثاء من مستشفيات العزل والاحالة ليصبح إجمالي عدد المتعافين 653 حالة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم لإستكمال فترة العزل المنزلى.





وثمن المحافظ بالدور الكبير الوطنى والمستمر للاطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم افضل رعاية للمصابين والعمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين مشيرا الى استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات.



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واكد المحافظ على الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع مديرية الصحة وكذا غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتواصل المستمر مع المواطنين من خلال الخط الساخن 114 على مدار 24 ساعة وجميع خطوط غرفة العمليات ( 0453349447 -0453356397) والمشكلة بالتنسيق مع مديرية الصحة وبوجود اطباء متخصصة على مدار الساعة لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم والعمل على حل اى مشكلة فورا

ومن جانبه أعلن الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على دخول مستشفى إيتاى البارود المركزى لمنظومة مستشفيات الحجر الصحى مشيرًا إلى استمرار الجهود الكبيره بجميع المستشفيات المخصصة للعزل والعمل على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلى

فيما أشار الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة الى استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات مؤكدا التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتحول النتائج من إيجابية الى سلبية وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية



