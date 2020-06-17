اليوم.. التضامن تبدأ صرف المساعدات لمستحقي برنامج تكافل

تبدأ اليوم الأربعاء وزارة التضامن الاجتماعي صرف المساعدات لمستحقي برنامج تكافل والذين يبلغ عددهم ٢,٥ مليون مستفيد وتستمر حتى نهاية الشهر، بالإضافة إلى بقية المستفيدين من مساعدات كرامة من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الفترة المخصصة لهم.





وقد وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جميع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى جميع المحافظات وجميع الإدارات والوحدات الاجتماعية بالمتابعة الميدانية لعملية الصرف بجميع مكاتب بريد المحافظات وعمل غرف عمليات فرعية لمتابعة شكاوي المواطنين واتباع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها لمواجهة فيروس كورونا من أجل أن تتم عملية الصرف بسلاسة.





يشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالي ٣،٦ مليون أسرة بما يشمل حوالى ١٥ مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه.





وحرصت القباج على متابعة سير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج "كرامة" والتي بدأ صرفها الاثنين لجميع المحافظات حيث تم صرف في اليوم الثاني عدد ٢١٣,٦٣١‬ حركة لبطاقات كرامة بمبلغ ١٠٧,٣٨٨,٧٩٨ جنيها مصري من خلال حوالي ٤ الاف مكتب يريد على مستوى محافظات الجمهورية ليصل بذلك إجمالي من قامو بالصرف على مدار اليومين من مستحقي كرامة ٦٥٠,٤٥٦ حركة بإجمالي ٣٢١,٧٩٩,١٤٣ جنيه.





وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد شكلت غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عملية الصرف علي مستوى المحافظات بالتنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي ومسؤلي هيئة البريد المصرى.