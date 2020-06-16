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برلمان

محلية النواب: "نقل القاهرة" تحصل 300 مليون جنيه سنويا.. وتتلقى مليارا كدعم من المالية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:09 م
هيئة النقل
هيئة النقل
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فريده محمد
قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هيئة نقل القاهرة تقوم بتحصيل 300 مليون جنيه سنويا وتحصل على مليار جنيه من وزارة المالية، مطالبا  الحكومة  بمواجهة الأسواق العشوائية.


وأضاف السجيني أن أداء الحكومة طيب والأرقام الحالية تضاعفت 7 مرات، مقارنة بـ 5سنوات مضت، وهو ما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، داعيا الحكومة في ذات الوقت للاستجابة لتوصيات البرلمان فيما يتعلق بعدد من الإصلاحات الهيكلية لعدد من القطاعات منها هيئة نقل قاهرة وغيرها من الهيئات الأخرى. 

 
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه لا يمكن لأى محايد أن ينكر إنجازات الحكومة خلال الـ6 سنوات الماضية، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020 /2021.


وفي سياق آخر مازح الدكتور على عبدالعال الدكتور محمد معيط، وزير المالية قبل رفع الجلسة، قائلا: "الحظر بدأ والموظفين لو دفعوا غرامة الـ 4 آلاف جنيه حيمسكوا فيك موجها الشكر لجميع النواب الذين حضروا الجلسة لنهايتها.


الجدير بالذكر أن البرلمان يصوت غدا على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
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