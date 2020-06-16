عوض تاج الدين: عين شمس أول جامعة تؤهل مدينتها لاستقبال حالات العزل.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، : إنني لا استطيع القول ان ما يحدث في الصين هو موجة ثانية لفيروس كورونا وليس من الضروري ان يكون ما يجرى كذلك .





وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن جامعة عين شمس هي أول جامعة قامت بعمل مستشفى عزل وعلاج لحالات فيروس كورونا وهي مستشفى العبور الجامعي .





وأوضح عوض تاج الدين ، أن جامعة عين شمس أول جامعة تقوم بتأهيل المدينة الجامعية بسرعة كبيرة لاستقبال حالات العزل .





وتابع : أن جامعة عين شمس من ضمن خططها المستقبلية هو عمل مستشفى ميداني في أحضانها خلف مستشفي عين شمس التخصصي لعلاج حالات فيروس كورونا .





واستكمل : أن الطريقة الناجحة هي استيعاب مشاكل هذا المرض لتفادي أي مشاكل يمكن ان تحدث بسببه .



