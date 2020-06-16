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عوض تاج الدين: عين شمس أول جامعة تؤهل مدينتها لاستقبال حالات العزل.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:20 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، : إنني لا استطيع القول ان ما يحدث في الصين هو موجة ثانية لفيروس كورونا وليس من الضروري ان يكون ما يجرى كذلك .

وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن جامعة عين شمس هي أول جامعة قامت بعمل مستشفى عزل وعلاج لحالات فيروس كورونا وهي مستشفى العبور الجامعي .

وأوضح عوض تاج الدين ، أن جامعة عين شمس أول جامعة تقوم بتأهيل المدينة الجامعية بسرعة كبيرة لاستقبال حالات العزل .

وتابع : أن جامعة عين شمس من ضمن خططها المستقبلية هو عمل مستشفى ميداني في أحضانها خلف مستشفي عين شمس التخصصي لعلاج حالات فيروس كورونا  .

واستكمل : أن الطريقة الناجحة هي استيعاب مشاكل هذا المرض لتفادي أي مشاكل يمكن ان تحدث بسببه .

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