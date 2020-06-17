AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة تحذر من استخدام عقار ديكساميثازون بدون روشتة طبية.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:00 ص
هالة زايد
هالة زايد
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور خالد مجاهد  المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عقار ديكساميثازون متواجد في بروتوكول العلاج من فيروس كورونا.

وأضاف خالد مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تجربة العزل المنزلي حققت نتائج إيجابية في مصر، ويتم تطبيقها في أنحاء العالم.

وتابع: " تم توجيه رسمي للصيدليات بصرف عقار ديكساميثازون بروشتة طبية".

وأكمل خالد مجاهد:"   يتم صرف الدواء بروشتة ويتم استخدامه داخل المستشفى ولا يصح أن يستخدمه أي مواطن من تلقاء نفسه".

ولفت خالد مجاهد:"  لا داعي للتكالب على الصيدليات وسيتم إصدار توجيه الصيدليات بعدم صرف الدواء إلا بروشتة رسمية".

ولفت خالد مجاهد إلى أن "وزيرة الصحة وجهت الشكر لكافة الأطقم الطبية على ما يبذلونه لخدمة المصابين بفيروس كورونا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة : زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي بجميع مستشفيات القاهرة و توافر 10 مليون جرعة أدوية للمخالطين للحالات الإيجابية والعزل المنزلي

وزيرة الصحة: 65 قافلة طبية بالقاهرة وصرف حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية بمواقع عمل المشروعات القومية الكبرى

وزارة الصحة: تخصيص خط ساخن بكل محافظة لسرعة الاستجابة للمرضى

شعبة الأدوية: الفيتامينات المضادة لكورونا متوفرة بالصيدليات.. ونحذر من الشراء بدون داع

مع الإبقاء على الهيدروكسي.. وزيرة الصحة: سحب التاميفلو من البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا

وزيرة الصحة لـ الأطقم الطبية: تصنعون ملحمة وطنية

ترشيحاتنا

لعلاج كورونا.. المصرية لتجارة الأدوية تتيح بيع 9 أدوية ومستحضرات خاضعة للمراقبة

وفاة الإعلامية نهى العلمي

الكاميرات كشفت وجهك.. ماذا فعل مواطن سعودي لاستعادة سيارته؟

يحدث بسبب الإهمال.. اكتشف أعراض سرطان القولون بـ 7 علامات

في عيد زواجهما الخامس .. 10 صور رومانسية لـ أيتن عامر وزوجها عز العرب

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بحضور الخطيب لحسم مصير الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفري فلوس الصالون .. تعلمي طريقة الباديكير في البيت

بعيدا عن سوء التغذية .. 5 عادات تدمر جهاز المناعة

التمارين الرياضية الأغرب.. أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بالصداع عند الرجال