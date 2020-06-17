الصحة تحذر من استخدام عقار ديكساميثازون بدون روشتة طبية.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عقار ديكساميثازون متواجد في بروتوكول العلاج من فيروس كورونا.





وأضاف خالد مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تجربة العزل المنزلي حققت نتائج إيجابية في مصر، ويتم تطبيقها في أنحاء العالم.

وتابع: " تم توجيه رسمي للصيدليات بصرف عقار ديكساميثازون بروشتة طبية".





وأكمل خالد مجاهد:" يتم صرف الدواء بروشتة ويتم استخدامه داخل المستشفى ولا يصح أن يستخدمه أي مواطن من تلقاء نفسه".





ولفت خالد مجاهد:" لا داعي للتكالب على الصيدليات وسيتم إصدار توجيه الصيدليات بعدم صرف الدواء إلا بروشتة رسمية".





ولفت خالد مجاهد إلى أن "وزيرة الصحة وجهت الشكر لكافة الأطقم الطبية على ما يبذلونه لخدمة المصابين بفيروس كورونا".



