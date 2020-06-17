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سيارات

5 نصائح للحفاظ على شاشة اللمس داخل السيارة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:08 ص
5 نصائح للحفاظ على
5 نصائح للحفاظ على شاشة اللمس داخل السيارة
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قسم السيارات
يعتمد قائد السيارة على تركيب بعض الأجهزة التكنولوجية في سيارته لمواكبة الموضة والتقاليع الجديدة، خاصة أن هذه الأجهزة تساهم في الحد من الملل أثناء القيادة وتجنب النعاس أو النوم. 

من أبرز الأجهزة التي توضع في السيارة في الآونة الأخيرة شاشات اللمس لتصبح بجانب قائد السيارة والتحكم فيها مباشرة لكشف الطريق من الخلف، أو تشغيل مقاطع فيديو تتضمن أغانى أو أفلام للأطفال أثناء السير لمسافات طويلة. 

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري الطرق الصحيحة للحفاظ على الأجهزة التكنولوجية داخل السيارة، وبالأخص شاشة اللمس للحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة. 

1- في ظل فيروس كورونا تجنب تنظيف شاشات اللمس الموجودة في السيارة بالكحول وأدوات التعقيم حتى لا تتلف والاعتماد على تنظيفها بقطعة من القماش. 

2- عدم تراكم الأتربة عليها والحفاظ على نظافتها باستمرار. 

3- مسح الشاشة بمنشفة قصيرة الشعر من الألياف الدقيقة ايضًا، والتي تتشابه إلى حد كبير مع الأنسجة الخاصة بتنظيف النظارات. 

4- تجنب الضغط عليها عند إزالة البصمات. 

5- يفضل عدم ترك السيارة في الشمس للحفاظ على الأجهزة التكنولوجية الموجودة داخل السيارة.
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