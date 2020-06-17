5 نصائح للحفاظ على شاشة اللمس داخل السيارة

يعتمد قائد السيارة على تركيب بعض الأجهزة التكنولوجية في سيارته لمواكبة الموضة والتقاليع الجديدة، خاصة أن هذه الأجهزة تساهم في الحد من الملل أثناء القيادة وتجنب النعاس أو النوم.





من أبرز الأجهزة التي توضع في السيارة في الآونة الأخيرة شاشات اللمس لتصبح بجانب قائد السيارة والتحكم فيها مباشرة لكشف الطريق من الخلف، أو تشغيل مقاطع فيديو تتضمن أغانى أو أفلام للأطفال أثناء السير لمسافات طويلة.





لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري الطرق الصحيحة للحفاظ على الأجهزة التكنولوجية داخل السيارة، وبالأخص شاشة اللمس للحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.





1- في ظل فيروس كورونا تجنب تنظيف شاشات اللمس الموجودة في السيارة بالكحول وأدوات التعقيم حتى لا تتلف والاعتماد على تنظيفها بقطعة من القماش.





2- عدم تراكم الأتربة عليها والحفاظ على نظافتها باستمرار.





3- مسح الشاشة بمنشفة قصيرة الشعر من الألياف الدقيقة ايضًا، والتي تتشابه إلى حد كبير مع الأنسجة الخاصة بتنظيف النظارات.





4- تجنب الضغط عليها عند إزالة البصمات.



