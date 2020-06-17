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نشأت الديهي: فايز السراج تركي الأصل.. وحكومته لقيطة.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:51 ص
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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محمود محسن
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن  الجامعة العربية ترى أن حكومة الوفاق، هي الحكومة الشرعية بموجب اتفاق الصخيرات، الذي كانت مصر جزءا منه، وهي الحكومة المعتمدة لدى الجامعة العربية والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الأفريقي.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، طالب الجامعة العربية باتخاذ موقف واضح من حكومة فايز السراج في ليبيا.

وأكد، أن فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق تركي الأصل، بشهادة أبيه في كتاب له نشره عام 2006، رصد خلاله رحلة أجداده وأصولهم، معقبًا: "العرق دساس".

وأضاف أن الإرادة موجودة فقط في البرلمان الذي يرأسه المستشار عقيلة صالح، وعلى الجامعة العربية أن تنتصر للقضايا العربية وتشفي غل الشعوب العربية التي تكتوي بنار الإرهاب والتشرذم والاحتلال.

واستطرد: "يسقط القانون الدولي؛ حال تعارضه مع إرادة الشعوب، فالشعب الليبي يعيش أسوأ فتراته، ولديه حكومة غير شرعية ومنتهية صلاحيتها، وهي حكومة لقيطة خرجت من رحم اتفاق الصخيرات الذي سقط وانتهى".
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