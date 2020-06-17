أسعار صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020

ننشر أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
سجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصري ليسجل 4.29 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.
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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى 4.29 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.27 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.19جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية بمصر نحو 4.19جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع .
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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الإسلامى نحو 4.17جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك الاهلى نحو 4.20جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.22 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.21 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.