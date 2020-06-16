التموين تكشف تفاصيل توزيع الكمامات على البطاقات.. فيديو

قال المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن توزيع الكمامات على بطاقات التموين لن يكون بداية من شهر يوليو القادم كما هو شائع.





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وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم التعاقد على 40 مليون كمامة ولم يتم إنتاجها حتى الآن.

وأكد المهندس أيمن حسام الدين، أن وزير التموين يدقق في اختيار مواصفات الجودة للكمامات التي سيتم توزيعها على بطاقات التموين.





أشار إلى أن المرحلة الأولى تشمل 40 مليون كمامة ولم يحدد موعد توزيعها، مشيرا إلى أن هناك 64 مليون مواطن مستفيد من دعم بطاقات التموين





لفت إلى أن من ضمن المواصفات الفنية للكمامة التي سيتم توزيعها أنه إذا كان صاحبها يستعملها ويغسلها بشكل جيد قد تستمر معه أكثر من شهر.





وأردف مساعد وزير التموين، أنه سيتم عرض الكمامات كأى سلعة تموينية عند تجار التموين ويتاح للمواطن شراء العدد الذي يريده دون التقيد بحد أقصى لعدد الكمامات، مؤكدا أن الكمامة سيتم بيعها بسعر التكلفة بما يقل 30 % عن سعرها بالأسواق.



