لن تطرح أول يوليو .. التموين: وضع الكمامات على البطاقات محل دراسة

قال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الخارجية إن طرح الكمامات على بطاقات التموين مازال في إطار التنفيذ، مضيفا:" لن يتم طرحها في أول يوليو ومازال الأمر محل دراسة وتجهيز ".





وأضاف أيمن حسام الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن نتعاقد على 40 مليون كمامة لوضعها على بطاقات التموين وبالتالي نحتاج إلى وقت لفعل ذلك ".





وأكمل أيمن حسام الدين :" سيتم طرح الكمامات القماش على بطاقات التموين ولم نحدد موعد طرحها على بطاقات التموين ".





وتابع أيمن حسام الدين :" مصانع كثيرة تعمل على إنتاج الكمامات القماش من أجل طرحها على بطاقات التموين وتم عقد اجتماعات مكثفة مع هيئة الشراء الموحد لاختيار مواصفات الكمامة القماش ".





وأكمل أيمن حسام الدين :" حريصين على أن تكون الكمامات القماش مطابقة للمواصفات الطبية"، مضيفا:" تلك الكمامات يمكن غسلها لاستخدامها اكثر من مرة والكمامات القماش قابلة للاستخدام لأكثر من شهر وشهرين ، والكمامات سوف تطرح كسلعة".