AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لن تطرح أول يوليو .. التموين: وضع الكمامات على البطاقات محل دراسة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:27 م
الكمامات
الكمامات
Advertisements
هاني حسين
قال  أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الخارجية إن طرح الكمامات على بطاقات التموين مازال في إطار التنفيذ، مضيفا:" لن يتم طرحها في أول يوليو ومازال الأمر محل دراسة وتجهيز ".

وأضاف  أيمن حسام الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن   نتعاقد على 40 مليون كمامة لوضعها على بطاقات التموين وبالتالي نحتاج إلى وقت لفعل ذلك ".

 وأكمل   أيمن حسام الدين :"  سيتم طرح الكمامات القماش على بطاقات التموين ولم نحدد موعد طرحها على بطاقات التموين ".

وتابع أيمن حسام الدين :" مصانع كثيرة تعمل على إنتاج الكمامات القماش من أجل طرحها على بطاقات التموين وتم عقد اجتماعات مكثفة مع هيئة الشراء الموحد لاختيار مواصفات الكمامة القماش ".

وأكمل أيمن حسام الدين :" حريصين على أن تكون الكمامات القماش مطابقة للمواصفات  الطبية"، مضيفا:" تلك الكمامات يمكن غسلها لاستخدامها اكثر من مرة  والكمامات القماش قابلة  للاستخدام لأكثر من شهر وشهرين ، والكمامات سوف تطرح كسلعة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: اقترحنا منح كل مواطن 10 ماسكات طبية على بطاقة التموين.. فيديو

برلمانية: يجب توافر مواصفات معينة في الكمامات القماش لفعاليتها ضد كورونا

الكمامات القماش سلاح الدولة ضد كورونا.. صحة البرلمان تؤكد فعاليتها في مواجهة الفيروس.. ونائبة توضح شروط استخدامها وتطالب بصرفها على بطاقات التموين

التصديري للملابس الجاهزة: إنتاج كمامات مطابقة للمواصفات .. والسعر 5 جنيهات فقط.. فيديو

التموين تكشف تفاصيل توقيع غرامات عدم ارتداء الكمامات داخل المتاجر.. فيديو

ممنوعة لأقل من 6 سنوات .. الصناعة : الكمامة القماش صالحة للغسيل 30 مرة

ترشيحاتنا

الرياض تتصدر إصابات كورونا في المملكة.. إليك الأسباب والعدد

صراع القطبين.. يحيى الدرع: كورونا عطل احترافي فى أوروبا.. مشوفتش غير كل خير من الزمالك.. وهذا موقفي من الأهلي.. حوار

ينقذ ثلث المصابين.. ما هو علاج ديكساميثازون القادر على مواجهة كورونا؟

زعلان من ماجد المصري.. محمد سامي: لست نادما على خلافي مع غادة عبد الرازق

بعد 40 حالة إصابة و60 اشتباه ..استشهاد أول طبيب أسنان بسبب كورونا

بريطانيا تتوصل إلى أول دواء يوقف الوفاة من فيروس كورونا

AdvertisementS

إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بحضور الخطيب لحسم مصير الدوري

بريطانيا تتوصل إلى أول دواء يوقف الوفاة من فيروس كورونا

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

على غير العادة.. انخفاض أسعار اللحوم والدواجن رغم اقتراب عيد الأضحى

مدير المستشفي الميداني: نستقبل مصابي فيروس كورونا خلال 72 ساعة

الزمالك مش هيلعب.. 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط الرياضي

ينقذ ثلث المصابين.. ما هو علاج ديكساميثازون القادر على مواجهة كورونا؟

فى وقت الشدة فقط تعرف من هم الحثالة.. على معلول يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

القومي لحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق فى تعذيب العمال المصريين بليبيا

الدوري راجع .. ننشر تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بقيادة الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالذهبي اللامع .. عبير صبري تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة

في 12 خطوة.. نصائح لاستخدام جهاز قياس السكر في المنزل

بفستان أسود ومكياج صارخ.. ريهام سعيد تبرز رشاقتها بإطلالة ناعمة