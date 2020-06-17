هاني رمزي يدعم شريف منير ضد المتنمرين على بناته

يذكر أن الأزمة بدأت بعدما نشر شريف عبر حسابه على"انستجرام " صورة ابنتيه فريدة وكاميليا، وجاءت تعليقات سلبية على الصورة دفعته لحذفها، قبل أن يعاود التفكير وينشرها من جديد؛ مُطلقًا حملة ضد المتنمرين، اتبعها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المسيئين، والخروج في فيديو مع بناته؛ للتاكيد على عدم تهاونه في حقهن أو حقه الشخصي".



