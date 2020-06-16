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فن

طاقة إيجابية.. هاني رمزي يدعو متابعيه للتفاؤل.. شاهد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:20 ص
هاني رمزي
هاني رمزي
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مصطفى كرم

شارك الفنان هاني رمزي  جمهوره، بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق هاني رمزي على الصورة التي ظهر بها وهو يرتدي بدله قائلا "شوية تفاؤل وطاقة إيجابية".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "منور يانجم" و " ربنا يفرجها من عنده" و "جيمس بوند الشاشة العربية" و " احلي فنان واجمل طاقة إيجابية".

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وكانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.

وقدم "رمزي" عدة مسلسلات منها، اللص الذي احبه، عصابة بابا وماما، مبروك جالك قلق، حول العالم، الف ليلة وليلة، عريس دليفري، ابن النظام، نظرية الجوافة.

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