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اقتصاد

أسعار النفط ترتفع 3% بسبب أمريكا ووكالة الطاقة الدولية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:32 ص
اسعار النفط اليوم
اسعار النفط اليوم
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قسم الاقتصاد
سجلت أسعار النفط فجر اليوم الأربعاء ارتفاعًا بمقدار 3%، مدعومةً بقفزة في سوق الأسهم الأمريكية، إلى جانب رفع وكالة الطاقة الدولية توقعات للطلب على النفط الخام للعام 2020.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.24 دولار، أو 3.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 40.96 دولارًا للبرميل، وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.26 دولار، أو 3.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 38.38 دولارًا للبرميل.


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فيما سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، ارتفاعًا عند إغلاق السوق اليوم، بعدما أشار تحفيز إضافي محتمل وقفزة قياسية في مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يتعافى بخطى أسرع من المتوقع.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعًا 526.68 نقطة، أو 2.04 بالمئة، إلى 26286.98 نقطة، فيما قفز المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 58.15 نقطة، أو 1.89 بالمئة، ليغلق عند 3124.74 نقطة، وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 163.38 نقطة،أو 1.78 بالمئة، إلى 9899.40 نقطة.

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