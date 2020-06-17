أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل زبادو فواكه .. فيديو

مع ارتفاع درجات الحرارة نحتاج تناول مشروبات وعصائر طبيعية طازجة ترطب الجسم ، ومنها مشروبات الزبادو الشهيرة التي تقدم في الكافيهات، ويمكنك إعدادها بطرق سهلة وسريعة في المنزل ، وبشكل اكثر أمانا على أسرتك ، حيث يتم خلط الحليب بأي أنواع من الفواكه التي تفضلينها ، ليصبح مشروبا صحيا وغنيا بالفيتامينات .
إليكِ طريقة عمل زبادو فواكه في البيت
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مكونات زبادو فواكه :
كوب فراولة مجمدة
كوب من قطع الخوخ
2 كوب حليب
ملعقتين جوز الهند
رشة فانيليا
كريمة خفق
عسل ابيض
طريقة عمل زبادو فواكه :
في الخلاط ضعي الفراولة و الخوخ
اسكبي الحليب وضيفي جوز الهند والفانيليا
أضيفي العسل وكريمة الخفق
اضربي المكونات معا حتى تمتزج وقدميه طازجًا .
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يساعد على فقدان الوزن، كما يعمل على مكافحة مرض السكري ، ويحافظ على صحة الجلد ، ويحسن صحة الأمعاء ، كما يحتوي الخوخ على عناصر غذائية مختلفة مثل الكالسيوم و الحديد والزنك و المغنيسيوم ، وكذلك المنجنيز والفسفور .