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أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل زبادو فواكه .. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:30 ص
زبادو فواكه
زبادو فواكه
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رشا عوني
مع ارتفاع درجات الحرارة نحتاج تناول مشروبات وعصائر طبيعية طازجة ترطب الجسم ، ومنها مشروبات الزبادو الشهيرة التي تقدم في الكافيهات، ويمكنك إعدادها بطرق سهلة وسريعة في المنزل ، وبشكل اكثر أمانا على أسرتك ، حيث يتم خلط الحليب بأي أنواع من الفواكه التي تفضلينها ، ليصبح مشروبا صحيا وغنيا بالفيتامينات . 

إليكِ طريقة عمل زبادو فواكه في البيت

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مكونات زبادو فواكه :

كوب فراولة مجمدة
كوب من قطع الخوخ 
2 كوب حليب
ملعقتين جوز الهند
رشة فانيليا
كريمة خفق
عسل ابيض 

طريقة عمل زبادو فواكه : 

في الخلاط ضعي الفراولة و الخوخ
اسكبي الحليب وضيفي جوز الهند والفانيليا
أضيفي العسل وكريمة الخفق
اضربي المكونات معا حتى تمتزج وقدميه طازجًا . 

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يساعد على فقدان الوزن، كما يعمل على مكافحة مرض السكري ، ويحافظ على صحة الجلد ، ويحسن صحة الأمعاء ، كما يحتوي الخوخ على عناصر غذائية مختلفة مثل الكالسيوم و الحديد والزنك و المغنيسيوم ، وكذلك المنجنيز والفسفور . 



أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل زبادو فواكه .. فيديو
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