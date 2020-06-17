أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل زبادو فواكه .. فيديو

إليكِ طريقة عمل زبادو فواكه في البيت

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كوب فراولة مجمدة

كوب من قطع الخوخ

2 كوب حليب

ملعقتين جوز الهند

رشة فانيليا

كريمة خفق

عسل ابيض





طريقة عمل زبادو فواكه :





في الخلاط ضعي الفراولة و الخوخ

اسكبي الحليب وضيفي جوز الهند والفانيليا

أضيفي العسل وكريمة الخفق

اضربي المكونات معا حتى تمتزج وقدميه طازجًا .





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يساعد على فقدان الوزن، كما يعمل على مكافحة مرض السكري ، ويحافظ على صحة الجلد ، ويحسن صحة الأمعاء ، كما يحتوي الخوخ على عناصر غذائية مختلفة مثل الكالسيوم و الحديد والزنك و المغنيسيوم ، وكذلك المنجنيز والفسفور .











