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سيارات

7 نصائح عند شراء إطارات جديدة أبرزها «التدقيق في تاريخ الإنتاج»

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:05 ص
7نصائح عند شراء إطارات
7نصائح عند شراء إطارات جديدة أبرزها التدقيق في تاريخ الإنتاج
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قسم السيارات
يهمل معظم قائدي السيارات، الإطارات ولا يهتمون بسلامتها من الحين للأخر، غافلين على أنها تلعب دورًا هاما في تجنب الحوادث وتوفر الأمان لصاحب السيارة وأسرته.
 
وعلى الجانب الآخر هناك ما يُفضل شراء إطارات جديدة دون التمحيص فيها، وعدم اتباع الإجراءات الصحيحة التي يجب اتباعها عند شراء الإطارات الجديدة والاكتفاء بالاعتماد على سمعة الإطار أو سعره وتوافره وفى أحيان أخرى شكله، لذلك تنفجر الإطارات أثناء السير وتؤدي على انقلاب السيارة وتعرض ركابيها للخطر.

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري نصائح عند شراء إطارات جديدة للسيارة : 

1- انظر جيدًا في تاريخ إنتاج إطارات السيارة، خصوصًا أن معظم التجار يتلاعبون بتاريخ الإنتاج. 

2- شراء الإطارات من المحال التجارية الموثوق بها جيدا. 

3- اختيار الإطار المناسب لسيارتك من خلال المقاس المضبوط. 

4- عدم شراء الإطارات المستعملة والمغشوشة لتجنب حوادث وانقلاب السيارة والحفاظ على سلامة أسرتك. 

5- طريقة قيادتك يقتصر عليها معرفة حجم ومقاس الإطار المطلوب للشراء. 

6- عدم شراء إطارات أنت ليس في حاجة إليها أو إمكانياتها أكبر من السيارة. 

7- معرفة كل ما يخص إطار السيارة من خلال سؤال صانع الإطارات والاستفسار عن أتفه الأسباب لضمان سيارتك.
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