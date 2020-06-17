نهائي خارج التوقعات بين نابولي ويوفنتوس في كأس إيطاليا

داء نابولي في دور نصف النهائي كان الأكثر قناعة من الذي قدمه يوفنتوس.

وتفصل إيفان جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي، خطوة واحدة عن تحقيق لقبه الأول في مسيرته كمدرب، نفس الشيء يتطلع له

نظيره ماوريسيو ساري حيث يسعى لتحقيق لقبه الأول في إيطاليا، والأول مع يوفنتوس.