نهائي خارج التوقعات بين نابولي ويوفنتوس في كأس إيطاليا

يستعد يوفنتوس لخوض مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي مع نابولي، اليوم الأربعاء، على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما، بنهائي كأس إيطاليا.
وتعادل نابولي مع إنتر ميلان بهدف لمثله يوم السبت الماضي،ـ ليتأهل إلى النهائي بنتيجة إجمالية 2-1، بينما تعادل يوفنتوس مع ميلان سلبيا يوم الجمعة، رغم النقص العددي في صفوف الأخير بعد حالة طرد مبكرة، بعدما تعادلا 1 ـ 1 ذهابا.
وستكون قمة نابولي ويوفنتوس خارج التوقعات، في ظل عودة جميع الأندية من فترة توقف طويلة، وعدم الوصول للجاهزية الكاملة، كما إن أداء نابولي في دور نصف النهائي كان الأكثر قناعة من الذي قدمه يوفنتوس.
وتفصل إيفان جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي، خطوة واحدة عن تحقيق لقبه الأول في مسيرته كمدرب، نفس الشيء يتطلع له نظيره ماوريسيو ساري حيث يسعى لتحقيق لقبه الأول في إيطاليا، والأول مع يوفنتوس.
وستقام المباراة من دون جمهور وخلف أبواب مغلقة، وسط بروتوكولات طبية واجراءات احترازية، تضمن سلامة اللاعبين، وسط تفشي الفيروس.
ويرفع نهائي كأس إيطاليا، شعار "اخدم نفسك بنفسك"، خلال حفل التتويج، بسبب القواعد الصارمة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
ومع خوض المباراة خلف الأبواب المغلقة دون جماهير، ستشهد مدرجات "الأولمبي" احتفالات افتراضية عن طريق برامج متطورة.
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وجاءت قائمة يوفنتوس لمواجهة نابولي كالتالي..
بوفون - تشيزني - بينسوليو - دي تشيليو - كيلليني - دي ليخت - أليكس ساندرو - دانيلو - بونوتشي - روجاني - ديميرال - بيانيتش - خضيرة - بينتانكور - رامسي - ماتويدي - رابيو - موارتوري - رونالدو - ديبالا - هيجواين - دوجلاس كوستا - كوادرادو - بيرنارديسكي - أوليفيري - أوريوني - زانيميكيا.