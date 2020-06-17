وكيله لـ صدى البلد: بن شرقي سيعود للزمالك على أول طائرة للقاهرة

حقيقة ما تردد حول إرسال بعض الأندية الأوروبية عروضًا لضم اللاعب.





وقال بلق في تصريحات خاصة لصدى البلد: "بن شرقي يشعر بالارتياح مع ناديه، وليس لديه أي نية لتركه، وإذا كانت هناك عروض سيتم إبلاغ الإدارة على الفور".





وأشار بلق في تصريحاته، إلى أن بن شرقي يحرص دائمًا على التدرب خلف الأبواب المغلقة، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية.









وأضاف أن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة، على اتصال دائم باللاعب طوال الفترة الماضية من أجل الإطمئنان عليه وعلى كيفية سير التمارين.





وأتم: "بن شرقي مستعد للعودة بمجرد ما يتم فتح الخطوط الجوية، فإن اللاعب سينطلق في أول رحلة جوية إلى القاهرة في أقرب وقت ممكن".





وظهر أشرف بن شرقي بمستوى فني مميز مع الزمالك، منذ قدومه من صفوف الهلال السعودي، في الصيف الماضي.

وخاض بن شرقي 25 مباراة مع الزمالك، في جميع البطولات، وتمكن من تسجيل 11 هدفًا، وصناعة 6 آخرين.

ونجح اللاعب المغربي، في قيادة فريقه للتتويج بلقب كأس مصر الموسم الماضي، على حساب نظيره بيراميدز، ولقب السوبر الإفريقي، على حساب الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت في فبراير الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يتوج معه بثالث ألقابه كأس السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح في الإمارات.