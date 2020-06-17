AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وكيله لـ صدى البلد: بن شرقي سيعود للزمالك على أول طائرة للقاهرة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:32 ص
بن شرقي
بن شرقي
Advertisements
إسراء أشرف
أكد كريم بلق، وكيل أعمال النجم المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك، حقيقة ما تردد حول إرسال بعض الأندية الأوروبية عروضًا لضم اللاعب.

وقال بلق في تصريحات خاصة لصدى البلد: "بن شرقي يشعر بالارتياح مع ناديه، وليس لديه أي نية لتركه، وإذا كانت هناك عروض سيتم إبلاغ الإدارة على الفور".

وأشار بلق في تصريحاته، إلى أن بن شرقي يحرص دائمًا على التدرب خلف الأبواب المغلقة، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية.


وأضاف أن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة، على اتصال دائم باللاعب طوال الفترة الماضية من أجل الإطمئنان عليه وعلى كيفية سير التمارين.

وأتم: "بن شرقي مستعد للعودة بمجرد ما يتم فتح الخطوط الجوية، فإن اللاعب سينطلق في أول رحلة جوية إلى القاهرة في أقرب وقت ممكن".

وظهر أشرف بن شرقي بمستوى فني مميز مع الزمالك، منذ قدومه من صفوف الهلال السعودي، في الصيف الماضي.


وخاض بن شرقي 25 مباراة مع الزمالك، في جميع البطولات، وتمكن من تسجيل 11 هدفًا، وصناعة 6 آخرين.


ونجح اللاعب المغربي، في قيادة فريقه للتتويج بلقب كأس مصر الموسم الماضي، على حساب نظيره بيراميدز، ولقب السوبر الإفريقي، على حساب الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت في فبراير الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يتوج معه بثالث ألقابه كأس السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح في الإمارات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 أندية أوروبية تتنافس على ضم بن شرقي نجم الزمالك

الزمالك يحذر أشرف بن شرقى من عروض السماسرة الوهمية

مصادر عن عروضه الأوروبية: بن شرقي سعيد في الزمالك

حكايات رمضانية.. الصيام سبب غياب بن شرقي نجم الزمالك عن منتخب المغرب في أمم إفريقيا

تعرف على اللاعب الذى يرفض الزمالك بيعه ولو بـ 100 مليون جنيه

لاعب مغربي يقنع أشرف بن شرقي بالانتقال إلى طرابزون سبور التركي

ترشيحاتنا

استغلها للحصول على قيلولة.. راكب قطار يثير السخرية بسبب الكمامة الواقية.. شاهد

سلطنة عمان تسجل 810 إصابات جديدة بفيروس كورونا

حكم الصلاة ببنطلون فى البيت أم يلزم ارتداء إسدال .. الإفتاء توضح

استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 يونيو

متأثرا بإصابته بكورونا.. وفاة أحد أطباء مستشفى السنبلاوين

طلعت نصابة.. مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو تضرر سيدة من ضابط بالدقهلية

AdvertisementS

بينهم الزمالك.. محمد فضل الله: يجوز اعتبار الـ13 ناديا منسحبين واستكمال الدوري

كلمتان في تعاقد فايلر تحسم موقفه مع النادي الأهلي

الإجبار مرفوض.. نجم الزمالك يكشف أسباب رفض قرار عودة الدورى

مصر للمقاصة: الخطيب لم يجبر رؤساء الأندية على التصوير مع درع نادي القرن

أخبار الرياضة | مرتضى منصور يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني.. الكاف يعلن موعد عودة دوري أبطال أفريقيا

شوبير يطالب اتحاد الكرة بإعلان جدول الدوري بعد اتخاذ الموافقات الأمنية

عصام الحضري يبدأ التدريب.. والجمهور: «هتعدي أي مدرب حراس جه في تاريخ مصر»

اتحاد الكرة يحاول فرط عقد الأندية الرافضة لاستئناف المسابقة.. رئيس النادي الإسماعيلي: أرواح اللاعبين أهم من الدوري

الدوري الإسباني.. تعرف على سبب طرد أجيري أمام برشلونة

الزمالك على رأسها.. اتحاد الكرة يجتمع ب ٦ أندية فى الممتاز و١٢ بالقسم الثاني لحسم مصير الدورى

وكيله لـ صدى البلد: بن شرقي سيعود للزمالك على أول طائرة للقاهرة

موعد مباراة نابولي ضد يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد احتفالها بالتخرج.. إطلاق نار عشوائي ينهي حياة مراهقة أمريكية

بالكمامة.. مايلي سايرس وحبيبها كودي سيمبسون يشتريان القهوة الصباحية

تركته داخل سيارة ساخنة للعب القمار.. طفل 5 أعوام يلقى مصرعه بسبب إهمال جدته