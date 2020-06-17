تعرف على الاستعدادات النهائية لتجهيز لجان الثانوية العامة بدمياط

قامت الدكتورة منال عوض م حافظ دمياط ، بزيارة مدرسة بنت الشاطئ الإعدادية بنات، للوقوف على مستوى التجهيزات الخاصة باللجان، وكذا الاستراحات المخصصة للطلاب قبل وبين اللجان المزودة بمقاعد على مسافات متباعدة، وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامتهم.





قامت محافظ دمياط أيضًا بزيارة مدرسة دمياط الإعدادية بنين، للتأكد من إتمام كافة الاستعدادات، حيث وجهت بزيادة عدد المقاعد باستراحات الطلاب بفناء المدرسة وإنشاء مظلات لها، وكذا تطهير وتعقيم إحدى قاعات المعلمين لتخصيصها كغرفة لعزل ايه طالب تظهر عليه الأعراض لحين توقيع الكشف الطبى عليه.

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ومن جانبها أكدت لدكتورة منال عوض ،أنها حرصت على الاطمئنان على مستوى تلك الاستعدادات للجان وتطهيرها وتعقيمها وكذا غرفة العزل فى حال ظهور أية حالة لديها اعراض وغرفة الزائرة الصحية المجهزة لتوقيع الكشف الطبي من قبل الأطباء الموزعين على تلك اللجان.





مشيرة الى انها وجهت على ضرورة تنظيم عملية دخول الطلاب إلى اللجان ومنع أية تجمعات لأولياء الأمور بمحيط المدارس و فتح فصول إضافية لتخصيصها كإستراحات.





والجدير بالذكر أن محافظ دمياط قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًا منذ يومين لبحث إجراءات الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة التى سيؤديها ١٠٢٥٣ طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية بعدد ٤١ لجنة، ومن المقرر أن تضم كل لجنة من ١٢ إلى ١٤ طالبا طبقا لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.