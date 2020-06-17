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أخبار البلد

على متن 61 رحلة استثنائية.. 8 آلاف مصري عالق في الخارج يعودون اليوم

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:08 م
المصريين العائدين
المصريين العائدين من الخارج
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نورهان خفاجي

يستقبل مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم الثلاثاء، 61 رحلة طيران استثنائية، ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة ورحلات بضائع أيضا، تقل على متنها نحو 849‪1 راكبا مصريا من العالقين بدول الخارج منذ وقف الطيران، بسبب فيروس كورونا المستجد. 


قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن رحلات العالقين القادمة من الخارج اليوم، تكون من عدة دول منها، الكويت والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، تسيرها شركات طيران دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، لنقل العالقين بدول الخارج.


ويخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.



وأعلن وزير الطيران المدني، قبل يومين، خلال مؤتمر صحفي استئناف الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو ، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب  أزمة فيروس كورونا المستجد.

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