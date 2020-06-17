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تعليم

محافظ الغربية يتفقد تجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:23 م
محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد تجهيزات لجان إمتحانات الثانوية العامة
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أحمد على

أجري الدكتور طارق رحمي راشد محافظ الغربية اليوم جولة ميدانيه لعدد من المدارس التابعة لإدارة كفرالزيات للوقوف علي جاهزية تلك المدارس لاستقبال امتحانات الثانوية كمقار للجان والتأكد من صلاحية مقرات واستراحات المراقبين .

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جاء ذلك بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التعليم بالغربية، وانتصار عبده مدير إدارة كفرالزيات التعليمية، وسعيد كرات وكيل الإدارة، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية .

وشدد محافظ الغربية، على مديري المدارس بكفرالزيات بضرورة استكمال كافة اللجان والتأكد من سلامة وصيانة المقاعد الخاصة بالطلاب  .

وأشار محافظ الغربية إلي ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب خلال الفترة المقبلة .

وشدد محافظ الغربية فى تعليماته الى مساعديه بالضرورة التأكد توافر مواد الكحولية والمطهرات بالبوابات التعقيم للوقاية كافة الطلاب ضد وباء "كوفيد 19 " طوال فترة الإمتحانات فى الوقت الجاري .

 

 

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