التصوير في زمن كورونا.. ريهام حجاج تشارك جمهورها بصورة من كواليس آخر أعمالها

نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة تجمعها بزملائها من تصوير آخر أعمالها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور انستجرام





حيث ظهر جميع أفراد طاقم العمل مرتدين الكمامات وكتبت ريهام حجاج معلقا علي الصورة : التصوير في زمن الكورونا





وحازت الصورة على إعجاب الكتير وجاءت التعليقات كالآتي :

بحبك يا قمر ، ربنا يحميكي ، خد بالك





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يذكر أن كشفت الفنانة ريهام حجاج حقيقة ما تردد مؤخرا عن إصابتها بفيروس كورونا.





وقالت ريهام حجاج خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي خالد أبوبكر مقدم برنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة "أون أي": "قررت أرد على الشائعات عشان الموضوع متعلق بالصحة وإحنا عندنا أسرار ومش لوحدى.. هذه الشائعات بقيت حاجة سخيفة إن الناس تتكلم عن الحياة الشخصية للآخرين، والمفروض الناس يكون عندها شوية وعى".





وتابعت: "أرجو عدم نشر الشائعات والأكاذيب، أنا لم أقم أى حفلات لا أنا ولا زوجى رجل الأعمال محمد حلاوة، ولم يدخل منزلنا أحد، وأنا وأسرتى بصحة جيدة الحمد لله".

وكانت آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج مسلسل "لما كنا صغيرين"، وشاركها البطولة النجمين خالد االنبوى ومحمود حميدة ونسرين أمين وكريم قاسم ومحمود حجازى وهانى عادل وآخرين، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج أحمد عبد العاطى، وإخراج محمد على.