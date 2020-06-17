AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

التصوير في زمن كورونا.. ريهام حجاج تشارك جمهورها بصورة من كواليس آخر أعمالها

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:32 م
ريهام حجاج
ريهام حجاج
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة تجمعها بزملائها من تصوير آخر أعمالها  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور انستجرام 

  حيث ظهر جميع أفراد  طاقم العمل مرتدين الكمامات وكتبت ريهام حجاج  معلقا علي الصورة : التصوير في زمن الكورونا

وحازت الصورة على إعجاب الكتير وجاءت التعليقات كالآتي :
بحبك يا قمر ، ربنا يحميكي ، خد بالك 

اقرأ أيضا :

يذكر أن كشفت الفنانة ريهام حجاج حقيقة ما تردد مؤخرا عن إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت ريهام حجاج خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي خالد أبوبكر مقدم برنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة "أون أي": "قررت أرد على الشائعات عشان الموضوع متعلق بالصحة وإحنا عندنا أسرار ومش لوحدى.. هذه الشائعات بقيت حاجة سخيفة إن الناس تتكلم عن الحياة الشخصية للآخرين، والمفروض الناس يكون عندها شوية وعى".

وتابعت: "أرجو عدم نشر الشائعات والأكاذيب، أنا لم أقم أى حفلات لا أنا ولا زوجى رجل الأعمال محمد حلاوة، ولم يدخل منزلنا أحد، وأنا وأسرتى بصحة جيدة الحمد لله".
 
وكانت آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج مسلسل "لما كنا صغيرين"، وشاركها البطولة النجمين خالد االنبوى ومحمود حميدة ونسرين أمين وكريم قاسم ومحمود حجازى وهانى عادل وآخرين، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج أحمد عبد العاطى، وإخراج محمد على.
View this post on Instagram

التصوير في زمن الكورونا 🙈

A post shared by Riham Hagag (@rihamhagag) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لوك جديد وغريب.. ريهام حجاج تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجوال.. شاهد

ريهام حجاج تروج لـ لما كنا صغيرين بصور من الكواليس

بـ الأسود الناعم.. ريهام حجاج بإطلالة كاجوال تبهر متابعيها

بإطلالة غير تقليدية.. ريهام حجاج تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مين اللي قتل نهى .. ريهام حجاج من لما كنا صغيرين

ريهام حجاج تنشر أحدث مشاهدها في «لما كنا صغيرين».. شاهد

ترشيحاتنا

قاتل الأطفال.. تسجيل أول إصابة بمرض كاواساكي بالجزائر

هبة عبد العزيز:الإجراءات التى اتخذت فى الأعياد خفضت من حالات الإصابة بـ كورونا

وزير الخارجية الروسي: سنعمل على عدم ضمان أمن دولة معينة على حساب الباقين

تعليق عمل السفارة الفلسطينية في القاهرة بسبب كورونا| تفاصيل

خليط هائل للمناعة والكبد.. طريقة عمل عصير الليمون بالثوم

في ذكرى وفاته.. دعاء الشيخ الشعراوي لفك السحر من 33 كلمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عايز تخس .. احذر تناول الجبن اللايت

حامل تكتشف إصابتها بنوع نادر من السرطان قبل ولادة طفلتها بيومين.. تعرف على قصتها

كريم نجار: ارتفاع 5% في أسعار السيارات.. و100 ألف سيارة إجمالي السوق رقم مخيف