فى جولة ميدانية.. رئيس مدينة المحلة يشدد على رفع الإشغالات.. صور

أجري المهندس محمد صلاح رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية اليوم جولة ميدانيه لتفقد أعمال رصف الطرق والتنفيذ الخطة الاستثمارية بعزبة مزراحي التابعه لقريه محلة حسن بنطاق مركز المحلة .
وجاء
ذلك بناء علي توجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، باعادة المظهر الجمالى
للشوارع والقري وتسهيل الحركة المروريه علي المواطنين .
كما
باشر رئيس المدينة اعمال البدء في الرصف بعزبة مزراحي بقرية محلة حسن طبقا للخطة الاستثماريه للعام
المالي 2019/2020 لخطة الرصف وذلك من خلال الشركة الوطنيه ، حيث يتم الرصف بطول
115متر ، عرض 5 متر ، وذلك بداية من الطريق الرئيسي لعزبة مزراحي.
واكد "صلاح" انه يتم استكمال الاعمال طبقا
لخطط لاعوام سابقا ، وذلك لخدمة مجموعه من العزب التابعه لقرية محلة حسن .
من
ناحية أخري شن حي ثان المحلة برئاسة محمد عبد
الغنى عيد رئيس الحي ، لمياء عبد اللطيف خليفه نائبة رئيس الحى حملة مكبرة لإزالة مخالفات
البناء ، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية .
كما
أسفرت الحملة عن فك شدة خشبيه لسقف الدور الاول علوى بعقار في شارع جمال عبد الناصر
منطقة منشية البكري ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف ، كما تابع رئيس
الحي أعمال تطوير مدخل مدينة المحلة .