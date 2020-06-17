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اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:56 م
صدى البلد
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أحمد علام
سجلت  أسعار الذهب في مصر استقرار خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء  17-6-2020. ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 775 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.
ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الأربعاء، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.



وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

  تتراوح سعر جرام الذهب عيار 24ما بين 883 جنيها إلى 886 جنيها  .
  
تتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما بين 810 جنيها إلى 812 جنيها

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 21  ما بين 773 جنيها إلى 775 جنيها

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18  ما بين  663 جنيها إلى 664 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 515 جنيها إلى 517  جنيها .

 تتراوح سعر الجنيه الذهب 6184 جنيها إلى 6200 ، يزن 8 جرامات
.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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