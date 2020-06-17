الوطنية للصحافة تستجيب فورا لعلاج صحفية في «أ ش أ» مصابة بكورونا

تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأربعاء/ اتصالا هاتفيا من عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، يفيد بأن الزميلة سمية العجوز مراسلة الوكالة بمحافظة أسيوط، مصابة بكورونا منذ 10 أيام وحالتها حرجة، وأنها تتلقى العلاج بمعرفتها داخل منزلها بالقاهرة، ولم تكن قد أبلغت الوكالة قبل ذلك، وأن حالتها تستوجب نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.





وأجرى علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، اتصالا هاتفيا بالزميلة سمية العجوز فأبلغته بأنها تعاني من آلام شديدة، وأنها تتلقى العلاج بالمنزل، وأن حالتها تتطلب دخول أحد المستشفيات، وتم على الفور التواصل مع وزارة الصحة التي أرسلت سيارة إسعاف إلى منزل الزميلة لنقلها إلى مستشفى شبرا العام الأقرب إلى محل سكنها، إلا أنها رفضت وطلبت تحويلها إلى أحد المستشفيات المتعاقدة مع الهيئة الوطنية للصحافة.



