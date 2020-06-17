قانون قيصر| العقوبات الأمريكية تطول ماهر الاسد وحمشو و"فاطميون إيران"

صرح وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، بأن تسميات العقوبات الـ 39 التي تم إدخالها حديثًا على سوريا تستهدف رئيس الدولة بشار الأسد وزوجته أسماء، من بين آخرين.





وقال بومبيو اليوم الاربعاء "اليوم، تنشر وزارة الخزانة ووزارة الخارجية 39 تعيينًا بموجب قانون قيصر والأمر التنفيذي 13894 كبداية لحملة مستمرة من الضغط الاقتصادي والسياسي لحرمان عائدات نظام الأسد ودعمه لشن الحرب و ارتكابه فظائع جماعية ضد الشعب السوري"





واضاف "نحن نعين مهندس هذه المعاناة بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد" و بالإضافة إلى الرئيس وزوجته، فإن العقوبات المفروضة حديثًا تستهدف شقيق الرئيس الأسد واللواء ماهر الأسد، و "ممول هذه الفظائع محمد حمشو والميليشيا الإيرانية فاطميون" وفقا لـ بومبيو





وقال بومبيو: نحن نقوم بتسمية ماهر الأسد إلى جانب فرقته الرابعة من الجيش العربي السوري وقيادته غسان علي بلال وسامر الدانة".





كما صنفت الولايات المتحدة أخت الرئيس الأسد بشرى الأسد وشقيقة زوجته منال الأسد، إلى جانب أقارب حمشو أحمد صابر حمشو وعمرو حمشو وعلي حمشو ورانيا الدباس وسمية حمشو.





ولقد لعب العديد من عشرات الشركات، والشركات التي تفرضها الحكومة الأمريكية اليوم دورًا رئيسيًا في عرقلة حل سياسي سلمي للصراع، وفقا لـ بومبيو





واضاف "أن آخرين ساعدوا ومولوا فظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري بينما قاموا بإثراء أنفسهم وعائلاتهم"





وتابع "سأذكر بشكل خاص تسمية لأول مرة أسماء الأسد ، زوجة بشار الأسد ، التي أصبحت ، بدعم من زوجها وأفراد عائلتها، واحدة من أشد المستفيدين من الحرب في سوريا"





وحذر بومبيو من أن أي شخص يتعامل مع أي من الأشخاص أو الكيانات المحددة يواجه مخاطر العقوبات.





وشدد أيضا على أن واشنطن ستستمر في الإعلان عن عقوبات سورية جديدة في الأسابيع والأشهر المقبلة ، مستهدفة المزيد من الأفراد والشركات التي تدعم الرئيس السوري.





وقال "سنواصل هذه الحملة في الأسابيع والأشهر المقبلة لاستهداف الأفراد والشركات الذين يدعمون نظام الأسد ويعرقلون الحل السلمي السياسي للصراع على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254" مضيفا "نتوقع المزيد من العقوبات"





وفي أوائل شهر مايو، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجدد العقوبات الأمريكية على سوريا بسبب الصراع المستمر في الدولة الشرق أوسطية.





وفي ذلك الوقت، دعا الرئيس الأمريكي الحكومة السورية إلى إنهاء الحرب في البلاد، وأدان روسيا وإيران لما وصفه بدعم الرئيس السوري بشار الأسد.



