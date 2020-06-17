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أخبار العالم

بسبب موجة كورونا الثانية..الصين تطبق إجراءات الإغلاق الناعم في بكين

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:13 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ألغيت اليوم الأربعاء، المئات من الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الصينية بكين؛ حيث كثفت السلطات الصينية من إجراءاتها لكبح التفشي المفاجئ لفيروس كورونا المستجد  "كوفيد 19"، وبدأت إجراء ما يسمى بـ"الإغلاق الناعم".

وأعلنت بكين، اليوم الأربعاء، تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق، وذلك يصل إجمالي الإصابات خلال الأيام الـ6 الماضية إلى 137.

ويرتبط الانتشار الجديد لفيروس كورونا في بكين بأكبر سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة في المدينة، شينفادي، وهو أسوأ تفش للفيروس في الصين منذ السيطرة على كورونا في مارس.

وتنتشر الحالات الجديدة في 9 من مقاطعات بكين الـ16، و4 مقاطعات أخرى، ليس فقط في هيبي المجاورة، ولكن أيضا في لياونينج في الشمال الشرقي وسيتشوان في الجنوب الغربي وتشجيانج على الساحل الشرقي.

ومنعت السلطات جميع السكان الذين يعيشون في الأحياء التي تعتبر متوسطة أو عالية المخاطر من مغادرة بكين ، وكذلك الأشخاص المرتبطين بسوق شينفادي. حتى الآن ، يوجد في المدينة 27 منطقة مصنفة على أنها متوسطة المخاطر ومنطقة أخرى - بالقرب من شينفادي تعتبر عالية المخاطر.

وأعلن عدد متزايد من المدن والمحافظات، بما في ذلك شنجهاي، إنها ستفرض قيودًا مثل الحجر الإلزامي على الأشخاص الذين يصلون من بكين، وخاصة أولئك القادمون من الأحياء المتوسطة أو عالية المخاطر.

كما قررت بكين تعليق الأنشطة الرياضية وإغلاق صالات الرياضة بسبب الموجة الثانية من تفشي كورونا.

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