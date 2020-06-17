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محافظات

امتحانات الثانوية العامة.. محافظ الغربية يتفقد استعدادات المدارس بالسنطة وزفتي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:46 م
محافظ الغربية يتابع
محافظ الغربية يتابع استعدادات مدارس السنطة
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أحمد على

قام د. طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، بجولة على عدد من مدارس مدينة السنطة وزفتي لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، والمقرر انطلاقها الاسبوع المقبل .

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جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم السنطة وزفتي،  والتى رافقه خلالها ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس مركز  ومدينة السنطة ورئيس مركز  ومدينة زفتي.


كما تابع محافظ الغربية، بوابات التعقيم الذاتي التي تم توفيرها من جانب وزارة التربية والتعليم وتم توزيعها على المدارس التي سيتم عقد الامتحانات بها ، كما تفقد خلال الجولة دورات المياه للتأكد من نظافتها ووجود المياه بصفة مستمرة.


وخلال الجولة ، وجه د. طارق رحمي، رئيس مركز  ومدينة السنطة ورئيس مركز  ومدينة زفتي بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتيسير الحركة المرورية للمواطنين ورفع عربات المأكولات والمشروبات المتنقلة.

من جانبه، أوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تجهيز عدد 14 مدرسة بمدينة السنطة وعدد 12 مدرسة بزفتي لاستقبال طلاب الثانوية العامة، في ضوء الالتزام بكافة الاجراءات والتدابير الوقائية للحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب ومراقبي اللجان وكافة العاملين بالمدارس.

امتحانات الثانوية العامة.. محافظ الغربية يتفقد استعدادات المدارس بالسنطة وزفتي
امتحانات الثانوية العامة.. محافظ الغربية يتفقد استعدادات المدارس بالسنطة وزفتي
امتحانات الثانوية العامة.. محافظ الغربية يتفقد استعدادات المدارس بالسنطة وزفتي
امتحانات الثانوية العامة.. محافظ الغربية يتفقد استعدادات المدارس بالسنطة وزفتي
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