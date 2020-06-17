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رياضة

العمل الشاق.. أيمن أشرف يشارك جمهوره بصورة من استعداده للعودة للتدريبات الجماعية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:19 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر مدافع النادي الاهلي ومنتخب مصر ايمن اشرف صورة جديدة عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ويظهر في الصورة وهو يقوم بالتدريبات البدنية استعدادا للعودة للتدريبات مرة اخري .

وعلق علي الصورة قائلا: العمل الشاق.


ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالاتى:

عااش يا بطل

نجم مصر اللي في القلب 

كابتن النادي ابن النادي 

لعيب كبير ومجتهد في الملعب جدا



ويعد أيمن أشرف، إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، في تشكيل الفريق الأحمر، هذا الموسم.

وكان قد تسبب فيروس كورونا المستجد في تجميد النشاط الرياضي في مصر، وفي جميع أنحاء العالم، منذ مارس الماضي.

 وان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أعلن فى مؤتمر صحفي برفقة اسامة هيكل وزير الإعلام عن استئناف التدريبات للاندية يوم ٢٠ يونيو على أن يكون هناك إتاحة لاستئناف منافسات اتحاد الكرة يوم ٢٠ يوليو القادم.

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Hard work 💪🏻🌞

A post shared by Ayman Ashraf (@aymanashraf12) on

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