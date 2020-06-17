AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: الوحدات الصحية المقدمة للتطعيمات تخضع للتطهير والتعقيم المستمر.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:50 م
التطعيمات
التطعيمات
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور إيهاب عطية مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، إن احتمالية التعامل مع مصابين بفيروس كورونا في أي مكان وليس مراكز الصحة فقط .

وأضاف  إيهاب عطية  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان  هناك تعليمات واضحة لتأمين مراكز الصحة والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة  ومراعاة التباعد الاجتماعي أثناء التطعيمات .

وتابع إيهاب عطية:"مؤدي الخدمة الطبية يؤكد على أهمية التباعد الاجتماعي  وارتداء الكمامات داخل الوحدات الصحية أثناء تطعيمات للاطفال".

وأكمل ايهاب عطية:"  هناك مطهرات داخل الوحدات الصحية، وعدوى كورونا لا تدخل للجسم إلا عن طريق الفم والأنف والعين  وبالتالي في حال  ارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي  يمنع انتقال العدوى ".

ولفت ايهاب عطية:"  جميع الوحدات الصحية التي تقدم التطعيمات والخدمات الطبية تخضع للتطهير والتعقيم المستمر ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انزل شغلك في أمان.. الكمامة والتباعد سلاح لمواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بأمر الرئيس.. منح علاوة خاصة للموظفين و150 جنيها حافزا إضافيا

غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة عدم ارتداء الكمامة.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون الأمراض المعدية

خروج 15 متعافي كورونا من مستشفى دمنهور التعليمي

قبل توجهه لاتحاد الكرة.. رئيس المقاولون العرب يزور الخطيب بـ "الأهلي"

75 جنيها.. السيسي يصدق على قانون الحد الأدنى لعلاوة المخاطبين بـ"الخدمة المدنية"

الزمالك يتزعم الجبهة.. 5 أندية ترفض عودة الدوري الممتاز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأبيض الجذاب.. داليا مصطفى تتألق بالكاجوال رفقة زوجها

من شنطة العربية للكشافات المضيئة .. ديكورات السيارات موضة المنازل.. صور

أنيقة وجذابة .. الأحذية الشفافة تتصدر موضة صيف 2020 .. صور