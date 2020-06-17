الصحة: الوحدات الصحية المقدمة للتطعيمات تخضع للتطهير والتعقيم المستمر.. فيديو

قال الدكتور إيهاب عطية مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، إن احتمالية التعامل مع مصابين بفيروس كورونا في أي مكان وليس مراكز الصحة فقط .





وأضاف إيهاب عطية في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان هناك تعليمات واضحة لتأمين مراكز الصحة والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي أثناء التطعيمات .





وتابع إيهاب عطية:"مؤدي الخدمة الطبية يؤكد على أهمية التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات داخل الوحدات الصحية أثناء تطعيمات للاطفال".





وأكمل ايهاب عطية :" هناك مطهرات داخل الوحدات الصحية، وعدوى كورونا لا تدخل للجسم إلا عن طريق الفم والأنف والعين وبالتالي في حال ارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي يمنع انتقال العدوى ".





ولفت ايهاب عطية:" جميع الوحدات الصحية التي تقدم التطعيمات والخدمات الطبية تخضع للتطهير والتعقيم المستمر ".



